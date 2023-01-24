Россия вспомнила о главном: поставлен рекорд по числу браков за 105 лет

История органов ЗАГС Москвы насчитывает 105 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

100 613 пар поженились в Москве в 2022 году (прошлым рекордсменом стал 2014-й, но тогда свадеб было на 130 меньше). 6 из 10 свадеб проходили в торжественной обстановке: это когда включают марш Мендельсона и в красивых интерьерах произносят речь про фрегат любви. Остальные пары ограничились формальным визитом в МФЦ или отдел ЗАГС. В пресс-релизе столичного правительства сказано, что это «самое большое количество браков за 105 лет».

Путем нехитрой арифметики можно подсчитать и удивиться: неужели в 1917 году женились больше? На самом деле нет: просто история органов ЗАГС Москвы насчитывает 105 лет. А до этого весь учет вели по церковно-приходским книгам. Население города накануне Октябрьской революции было около 1,8 млн человек. Так что с уверенностью можно предполагать, что и свадеб тогда играли гораздо меньше.

Сейчас в столице около 200 локаций, где можно обменяться кольцами. Выбираешь любое место (лишь бы там были свободные даты и время) и, когда подаешь заявление, указываешь желаемую площадку (см. «На заметку»). Например, Дворец бракосочетаний №1 или районный МФЦ, или какой-нибудь небоскреб «Москва-Сити».

Всегда большой спрос на особые выездные площадки. Причем иногда брачующиеся не знают о такой возможности. И сотрудники загса, к которому приписана та или иная локация, могут сами позвонить и предложить перенести церемонию в необычное место.

Часть выездных площадок — бесплатные. Например, в топе:

В других оригинальных местах кроме стандартной госпошлины нужно раскошелиться еще и на аренду помещения, и на всяческие изыски. Например, в Большом дворце «Царицыно» церемония стоит 25 — 100 тысяч рублей в зависимости от зала. В стоимость включены игра струнного квартета, возможность провести первый танец молодых и работа церемониймейстера в костюме XVIII века.

Посмотреть полный список платных и бесплатных площадок можно здесь.

Кстати

Самые популярные даты для свадеб у москвичей:

- первое воскресенье после Пасхи, Красная горка, в 2023 году - 23 апреля

- День семьи, любви и верности - 8 июля.

Спросом у молодоженов пользуются и красивые числа. В 2023 году ЗАГСы ждут наплыв на 23.02.2023 (четверг), 03.03 и 23.03.2023 (пятница и четверг), 23.12.2023 (суббота).

Только цифры

Как гуляли в 2022-м

Мужчины 27 лет и женщины в возрасте 25 лет — чаще всего вступали в брак

22.02.2022 самая популярная дата минувшего сезона — около 1,5 тысяч свадеб

30% пар заключают брак в субботу

25% поженились в пятницу

Более 8 тысяч пар поженились во Дворце бракосочетания № 1 (Грибоедовский ЗАГС) — это самое популярное место города

Более 14 тысяч пар заключили брак в необычных местах: на стадионах, в особняках, усадьбах, небоскребах «Москва-Сити», на Московской канатной дороге, станции метро «Маяковская».

На заметку

Как подать заявление

Лично в отделе ЗАГС (есть не в каждом районе), на портале госуслуг (введите в поиске «Регистрация брака») или через mos.ru (вкладка «Каталог услуг» — «Государственная регистрация заключения брака»). Госпошлина 350 рублей с пары. В подаче заявки можно выбрать конкретную площадку для регистрации.

Заявлением подают минимум за 30 дней до даты (максимум за один год). Однако если срочно нужно заключить брак, то идите в отдел ЗАГС и пишите заявление на имя руководителя. Он вправе назначить более раннюю дату при наличии уважительных причин. К ним, например, относят какую-то ситуацию со здоровьем (при наличии справки от врача), рождение ребенка, призыв жениха на военную службу.