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Москва строится-202324 января 2023 12:00

Два жилых корпуса полностью готовы для участников реновации в районе Бабушкинский

Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов
Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

На северо-востоке столицы продолжается переселение по программе реновации.

«В районе Бабушкинский на Осташковской улице, дом 9, корпус 2 ввели в эксплуатацию два жилых корпуса на 540 квартир для участников реновации», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, три секции зданий переменной этажности связаны между собой подземной автостоянкой. Глава ведомства рассказал подробнее о проекте.

КОНКРЕТНО

Фасады - с облицовкой крупноформатным керамогранитом светлых тонов, выступающими окрашенными в темные цвета оконными рамами, профилями лоджий и общих балконов, а также с металлическими корзинами для кондиционеров.

В корпусах:

- 540 квартир (однокомнатных – 166, двухкомнатных – 238, трехкомнатных – 132, четырехкомнатных - 4). Для маломобильных жильцов - шесть квартир, в которых увеличили ширину коридоров и поставили специальную сантехнику. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- вестибюль, лифтовый холл, места для хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики, технические зоны. В каждом здании - два лифта на 1000 кг и 400 кг;

- системы охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.

После благоустройства и озеленения около жилых корпусов появились:

- детская игровая площадка;

- спортивная площадка;

- места для отдыха взрослых.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о программе - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах для переселенцев реновации: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/

Москва строится-2023: Реновация