Собянин принял решение об индексации социальных выплат на 10% с 1 января 2023 года

С 1 января 2023 года у столичных пенсионеров и семей с детьми вырастут пенсии и пособия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве с 1 января 2023 года увеличатся пенсии и пособия. Мэр города Сергей Собянин принял решение об индексации социальных выплат на 10%. Сумма ежемесячной денежной помощи вырастет для пенсионеров и семей с детьми.

«На оказание мер социальной поддержки жителей Москвы в денежной и натуральной форме (доплаты к пенсиям, льготы по проезду в общественном транспорте, по оплате жилищно-коммунальных услуг, лекарственное обеспечение и многие другие) в проекте бюджета на 2023 год предусмотрено 591,5 миллиарда рублей. Пособия и выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 10%», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе уточнили, что минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет с 21 тысячи 193 рублей до 23 тысяч 313 рублей в месяц. Городскую доплату получат более двух миллионов пенсионеров столицы.

Ранее Сергей Собянин утвердил прогноз социально-экономического развития Москвы на 2023-2025 годы. Правительство города 11 октября одобрило среднесрочный план, по которому столица собирается жить и работать в ближайшие три года. К началу 2022 года экономике Москвы удалось успешно восстановиться после последствий пандемии коронавируса. По словам экспертов, объемы валового регионального продукта, промышленного производства и инвестиций выросли, полностью компенсировав спад 2020 года. Более того, экономические показатели даже превзошли уровень доковидного 2019 года. Однако весной 2022 года столичная экономика столкнулась с мощным прессингом западных санкций и разрывом привычных торговых цепочек. Тем не менее, аналитики уверены, что экономика столицы будет стабильной и сможет пережить все возможные финансовые штормы.

«В этих условиях правительством Москвы совместно с федеральными органами власти были оперативно приняты решения, направленные на обеспечение устойчивости и адаптацию экономики к изменившимся условиям функционирования, а также поддержку граждан. В пакет антикризисных мер правительства Москвы вошли льготные кредиты, отсрочки по аренде, гранты, субсидии и многое другое на общую сумму свыше 100 миллиардов рублей. В результате уже в конце II - начале III квартала 2022 года начала формироваться тенденция к стабилизации ситуации и возврату на траекторию экономического роста», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Основой стабильности экономики столицы остаются обрабатывающая промышленность и сектор услуг, в том числе предприятия малого и среднего бизнеса. По прогнозам аналитиков, среднегодовой рост ВРП в 2023-2025 годах составит 2,8-3,3%.