В учебном корпусе на улице Академика Анохина начали строить третий этаж

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

В 2023 году на юго-западе столицы появится новый учебный корпус. Трехэтажное здание сейчас возводят на улице Академика Анохина, владение 40, корпус 2.

«В будущем корпусе в районе Тропарёво-Никулино начались работы по строительству монолитных конструкций третьего этажа», – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Глава ведомства поделился некоторыми подробностями проекта.

На первом этаже разместятся медицинский блок, многофункциональный зал на 214 человек и столовая.

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

На втором – информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, учебный кабинет основ и принципов программирования, шахматный кружок, IT-полигон, а также специализированный учебный кабинет естествознания.

На третьем этаже - кабинеты иностранного языка, академический лабораторно-исследовательский комплекс, учебные кабинеты для изучения физики, химии, биологии, зона рекреации.

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На сегодня Департаментом строительства Москвы возводятся 34 образовательных учреждения. Их общая площадь - более 246,6 тысячи квадратных метров.

С начала 2022 года построены 10 таких зданий на 2800 мест:

- 1 школа на 300 мест в районе Савелки Зеленограда;

- 4 учебных корпуса на 1300 мест - на улицах Смольная, Подвойского, Софьи Ковалевской, а также в Малом Песчаном переулке;

- 4 детсада на 850 мест: два - в Некрасовке; в Ново-Переделкино; на Дубровском проезде в районе Южнопортовый.

До конца года планируется завершить строительно-монтажные работы еще в 8 зданиях на 2 575 мест.