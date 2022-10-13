Щука, книжные полки и звездное небо: какими будут девять новых станций Большой кольцевой линии метро

Оформление станции метро "Нагатинский затон". Фото: mos.ru

Большая кольцевая линии (БКЛ) метро вышла на финальную стадию строительства. Станции создаются уже не так, как 20, 50 или 80 лет назад. Строители применяют современные цифровые технологии, 3D-моделирование и натуральные камни, добытые на российских месторождениях. Результаты большой работы москвичи смогут увидеть уже в начале 2023 года. Рассказываем, какие фишки будут на новых станциях БКЛ.

«Российские материалы и 3D-модели»

Создание Большого кольца метро – это сейчас главный проект столичного метростроения. 70% линии уже функционирует, открыто 22 из 31 станций. Замкнется кольцо, когда будут открыты еще девять станций.

- При работе над БКЛ был сделан важный шаг к использованию цифровых решений в проектных и строительных работах. 3D-модели содержат детальную трехмерную схему станции, благодаря чему удалось заблаговременно выявить и устранить более 30 тысяч коллизий, – рассказал Юрий Кравцов, генеральный директор «Мосинжпроект».

Самым «цифровым» стал восточный участок Большой кольцевой линии. Здесь были созданы 3D-модели всех четырех станций – «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». На новых станциях используют российский клинкерный кирпич, белый гранит из Башкирии и черный гранит из Карелии.

«Нагатинский Затон»: рыбное место

Художественная композиция «Лещ» размером 7,3х3,4 метра на днях появилась на станции. И это не единственное украшение. Свои места уже заняли все 12 панно в виде гигантских изображений рыб водоемов столичного региона - «Карась», «Бычок», «Ротан», «Голавль», «Щука», «Уклейка», «Налим», «Окунь», «Судак», «Плотва» и «Головастик».

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

- Изображения рыб выполнены в технике мозаичного панно из натурального камня и декоративного материала «смальта», - рассказал Юрий Кравцов, генеральный директор «Мосинжпроект».

Самая большая - «Щука». Ее размер 14х3,6 метра. Вестибюли станции украсила мелкая рыба.

«Печатники»: книжные полки

По задумке архитекторов вестибюли станции «Печатники» будут напоминать форму книжных полок. Их выполнят в черно-серой гамме.

Фото: mos.ru

В настоящее время в вестибюлях проходит отделка помещений алюминиевыми панелями, а также ведется устройство конструкций фасада.

«Сокольники»: метростроителям

Станцию метро решили украсить по-особенному. Тематика посвящена труду метростроителей - на стенах разместили фотографии и плакаты 40–50 годов. Это снимки со строительства первых станций метро, в том числе и «Сокольники» (открыта в 1935 году). Декоративное панно в стилистике Казимира Малевича разместили на одной из путевых стен и части потолка.

Фото: mos.ru

Еще одна фишка – возле станции обустроят две спортивные площадки, где можно будет поиграть в баскетбол и волейбол. От выхода из метро до парка «Сокольники» высадят липовую аллею и установят клумбы-скамейки.

«Рижская»: арки-порталы

Металлические арки-порталы полностью смонтированы. Каждая будет красиво подсвечена благодаря светодиодным светильникам. Арки создавались не только, как архитектурное решение, но и будут служить проходами для пассажиров от центра платформенного участка непосредственно к платформам.

Фото: mos.ru

- Сейчас все 16 из них заняли свои места – по восемь с каждой стороны центрального зала, - рассказали в Департаменте строительства Москвы.

«Марьина Роща»: фарфоровые чайники

Одна из сложных по строительству станция: залегание более 70 метров, наклонный спуск свыше 130 метров. Но и одна из самых красивых – дизайнеры применили эстетику фарфора. Внешне ее украсили шары диаметром 2,5 метра, а на платформе разместили колонны выпуклой формы в виде пузатых фарфоровых чайников. Эффект старины добавляют мраморные плиты, которые будто покрыты мелкими трещинами, а объемность – зеркала вместо стен.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

«Кленовый бульвар»: звездное небо

Увидеть «звездное небо» можно будет под землей – на станции создали уникальный подвесной потолок и архитектурное освещение. Для них были использованы алюминиевые трехслойные панели с декоративным зеркальным покрытием.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

- Конструкция потолка напоминает своды парадных зданий допетровской Руси и отсылает к расположенному недалеко от будущей станции дворцу царя Алексея Михайловича, – рассказали в Департаменте строительства Москвы.

На станции уже выполнена облицовка пола гранитом, а стены оформили мрамором и сотовыми панелями.

«Текстильщики»: ткацкий станок

Станция будет оформлена панелями из мрамора светлых тонов, на платформе добавят подсветку голубого цвета. Фишкой станет потолок – из-за двухуровневых панелей с подсветкой создается геометрия ткацкого станка.

Фото: mos.ru

Для удобства пассажиров построят мостовой переход длиной порядка 140 метров – от «Текстильщиков» БКЛ до одноименной станции фиолетовой линии. Он пройдет над железной дорогой.

«Каширская» и «Варшавская»: завершена реконструкция

Эти станции не новые, ранее они входили в состав самой короткой линии метро - Каховской. Во время строительства БКЛ их решили реконструировать и добавить в новое кольцо.

Фото: mos.ru

На «Каширской» завершена облицовка платформы гранитом и мрамором завершена, после реставрации возвращаются восемь панно, среди которых «Линия электропередач», «Планеты и спутник», «Дома и метрополитен» и «Гидроэлектростанция» (были созданы в 1969 году скульптором Зоей Ветровой). На «Варшавской» идет архитектурная отделка, укладка пола гранитом и облицовка стен мрамором.