Владимир Ресин: Москва своих не бросает

Владимир Ресин (слева) на этот раз в традиционной поездке по строительным объектам Москвы в сопровождении политического обозревателя «Комсомольской правды» Александра Гамова. Фото: Иван МАКЕЕВ

… Традиционную поездку по строительным объектам вместе с Владимиром Ресиным в этот раз мы начали с Покровского женского монастыря, где хранятся мощи святой матушки Матроны Московской.

Потому, что эта святыня значится среди целого ряда православных храмов, восстановлением которых занимался Владимир Иосифович. Впрочем, об истории этой святыни - буквально в следующем фрагменте нашего разговора.

А пока…

Наши столичные батальоны

- …Владимир Иосифович, в стране объявлена частичная мобилизация. Москва, как известно, не только не осталась в стороне от этой кампании, но и показывает пример…

- Мобилизацию последний раз проводили в 1941-м, почти никто из живущих сейчас не представляет, как ее организовывать в реальности.

В Москве все сделано в полном объеме в соответствии с законом и заявленными Президентом России критериями. Сергей Семенович Собянин взял это под личный контроль. В этом вопросе столица показала пример, это ты правильно заметил.

Разговор корреспондента ""Комсомольской правды" Александра Гамова с Владимиром Ресиным начался у Покровского женского монастыря. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Много позитивной и интересной информации на сей счёт. Кстати, а вам же в 1941-м было уже 5 лет. Помните, как началась война? Тогда же тоже была мобилизация…

- Про мобилизацию 41-го в Москве ничего не могу сказать. А вот начало войны хорошо запомнил, потому что как раз в июне был в пионерлагере, и сломал руку. И отец меня забрал, возил по московским больницам… Какая-то тревога, наверное, и мне тогда передавалась. Но о том времени мне уже чуть позже рассказывали взрослые.

А вообще, если возвращаться к сегодняшним дням, полагаю, что Москва, руководство столицы очень ответственно отнеслись к частичной мобилизации. И по-настоящему мужественных людей у нас много.

Уже сейчас в боевых действиях участвуют несколько тысяч добровольцев из столицы. Наш мэр заявил о комплектации трех батальонов – "Донского", "Георгиевского" и "Маршала Катукова".

Москва окружила тёплом - и мобилизованных, и их семьи, близких… Кроме общих, установленных в стране, льгот – выплат в размере 300 тысяч рублей, защиты трудовых прав, отсрочки платежей, Сергей Собянин предложил целый комплекс мер, а также дополнительные выплаты для москвичей, которые отправились на линию огня.

- Если можно, конкретнее.

- Для получения помощи любой может обратиться в Центр поддержки семей мобилизованных. Центр поддержки семей мобилизованных на базе центра занятости населения «Моя карьера», улица Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1, ст. м. «Площадь Ильича».Время работы: пн. - вск., с 9.00 до 20.00. Единый телефон «горячей» линии Департамента труда и социальной защиты населения Москвы - (495) 870-44-44. По нему свяжут со специалистами Центра.

И сегодня призванным в рамках частичной мобилизации жителям столицы начали доплачивать дополнительно 50 тысяч рублей в месяц.

А давай, Александр, чтобы ничего не забыть и быть точным, я тебе дам подробный список всех столичных мер…

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ДЕПУТАТА ВЛАДИМИРА РЕСИНА

1. Детей мобилизованных освободят от оплаты за посещение городских и муниципальных детсадов, а также вне очереди они будут зачислены в них по достижении возраста 1,5 лет.

2. Бесплатное двухразовое горячее питание школьникам с 1-го по 11-й классы, и одноразовое - студентам колледжей.

3. Планируется первоочередное зачисление в группы продленного дня ребят с 1-го по 6-й классы, а также освобождение от оплаты продленки, занятий в кружках и секциях, подведомственных органам исполнительной власти Москвы и органам местного самоуправления.

4. Плюс организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования супруги и детей трудоспособного возраста, содействие в поиске работы членам семьи, оказание психологической помощи семье и содействие семье в оформлении социальных и иных выплат.

5. Пожилым родственникам - первоочередное направление в дома ветеранов и другие стационарные учреждения социального обслуживания, независимо от состава семьи. Семьям мобилизованных, которым будет недостаточно мер поддержки, помогут в индивидуальном порядке.

Владимир Ресин помолился за здравие военнослужащих, которые участвуют в боевых действиях на Украине. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Святыни возрождаем из руин»

- Ну, а теперь - об этом уникальном объекте, где мы сейчас с вами находимся…

- Да, Покровский женский монастырь - это наш объект.Сюда, кстати, приходят помолиться матери, жены и сестры наших ребят, кто сегодня на фронтев зоне СВО или проходит подготовку.

Чуть ли не из руин он превращен в ту красоту, которую мы с вами сейчас видим. Можно сказать одна из ярких иллюстраций возвращения нашего народа к Богу.

Это ж была старейшая в столице обитель, основанная аж в 1635-м. Кстати, сначала – как мужской монастырь. После революции в 1918 году его хотели снести, но прихожане собрали тысячи подписей под прошением, и монастырь оставили.

Однако уже в 1929-м все же закрыли. Снесли на храмах купола, погост разровняли, а сохранившиеся помещения превратили в разные склады. В 1990-х там размещались более 40 разных арендаторов!

Юридически обитель возродили в 1994 году уже как женский монастырь. А в 1995-м, то есть задолго до принятия программы «200 храмов», началось и восстановление построек еще мэром Москвы Юрием Лужковым - с благословения Патриарха Алексия, параллельно со строительством храма Христа Спасителя.

А продолжил дело 12 лет назад Сергей Собянин - с благословения Патриарха Кирилла.

Я вот с вами помолился здесь, посмотрел на верующих и понимаю, что все было не зря.

- А программу 200 храмов кто благословил? - интересуюсь у советника Святейшего.

- Вообще-то, на благие дела благословляет Господь. А программу предложил Патриарх Кирилл, старт дал – мэр Москвы Сергей Собянин, а поддержал – президент России Владимир Путин. Вот так.

- Насколько известно, сейчас из названия программы исчезла эта цифра – 200.

- Верно. Потому что темпы ее выполнения вышли за обозначенные вначале пределы. Уже сегодня на территории столицы (включая и новую Москву), начиная с 2010-го, работы ведутся по 295 адресам.

Но, самое главное, наверное, это то, что Сергей Семенович сумел за 12 лет поднять храмовое строительство на законодательный уровень, создав нормативную базу по российским расценкам. Открыл кафедру в архитектурном университете по храмовому строительству. Сформировал строительные мощности целевого назначения. Нашел деньги на воссоздание старых монастырей и сумел привлечь внебюджетные источники. 12 уникальных объектов отреставрировано в 2021 году. 96 объектов культурного наследия реставрируют. И плюс - за эти годы построили 113 храмовых комплексов с духовно-просветительскими центрами. Собрали где-то 40 миллиардов рублей пожертвований. Благотворительного проекта такого масштаба нигде больше нет.

Владимир Ресин возложил цветы к мощам святой матушки Матроны Московской. Фото: Иван МАКЕЕВ

- А Бог же един, да?

- Бог един, поэтому и в столице, и по всей России строят религиозные сооружения не только для православных, но и для тех, кто исповедует другие религии: возводят мечети, синагоги, другие храмы…

Благоустроенное жилье плюс комфортная среда

- Владимир Иосифович, вы 60 лет занимаетесь строительством в столице, пережили многих руководителей и градоначальников. Что главное в градостроительстве в таком мегаполисе? Как меняются цели и задачи, скажем сейчас, при мэре Сергее Собянине?

- На самом деле, цели и задачи в градостроительстве не меняются веками: благоустроенное жилье плюс благоприятная для проживания среда.

Ну, а насколько хорошо решаются эти задачи, насколько гармонично, что именно становится приоритетом – это от государства и градоначальника зависит. Каждый подходит к делу, с точки зрения своих способностей, возможностей и желания. В Москве задача на этот год – выполнить план по реновации в условиях санкционного давления. Стройкомплекс города впервые решает эту и другие задачи в таких объемах и масштабе.

А вообще, Собянин основной упор делает на создание именно комфортной городской среды.

- Под средой что вы имеете в виду?

- А все, что на земле и под землей находится в городе и что влияет на качество жизни людей.

- А что под землей?

- Автостоянки, склады, вода, коммуникации и сами грунты – много чего там прячется.

- И метро?

- Разумеется. Развитие Москвы потребовало резкого рывка в этом виде транспорта. И темпы его строительства ошеломительные.

За годы, что Собянин отвечает за город, открыто 100 новых станций, только подумать! Это 198,7 километра линий! Сеть столичного метро увеличилась в полтора раза. Такого нет нигде больше в мире.

Мы стараемся связать все районы столицы и Подмосковья, чтобы можно было добираться с места на место как можно быстрее и комфортнее.

И, если бы этого не было, мы не могли бы решить многие проблемы наземного движения.

Например, минимизировать автомобильные пробки на дорогах столицы. Сейчас

10 и более баллов – редкость. А было время, когда Москва почти полностью стояла.

- Вот это как-то ближе - то, что на земле и от чего зависит комфорт бытия.

- На земле, если говорить о развитии транспортного каркаса, ключевой проект на ближайшие годы – строительство Московского скоростного диаметра. Он разгрузит более 40 районов, где живут пять миллионов человек.

- А как обстоят дела с социальными объектами - детскими садами, школами, поликлиниками? Прежде в столице часто звучали жалобы на отсутствие оных в достаточном количестве и в пределах, как сейчас говорят, шаговой доступности.

- С начала нынешнего года, в Москве появилось 15 школ, 22 детских сада, девять медицинских, 14 спортивных и три культурных объекта. А еще будет дополнительно порядка 10 новых воскресных школ, несколько спортивных залов и 1 православный детсад. Спросите причем тут это? Отвечу. По Программе строительства православных храмов шаговой доступности за 12 лет к возведенным на пожертвования 113 храмам и просветительским центрам при них построили 100 приходских школ с различными секциями и кружками, в том числе театральными и спортивными. Да еще территории храмовых комплексов привели в идеальный порядок.

- Я смотрю вообще из года в год территории массово преображаются по всей Москве, причём по нарастающей. Народ если раньше ворчал, то сейчас уже вошёл во вкус…

Ну так к хорошему привыкают быстро, понимают все плюсы и удобства жизни в таких местах. К благоустройству общественных пространств в Москве власти подходят серьезно. Почти 2,6 тысячи дворов будет благоустроено в городе к концу года.

Правительство Москвы приняло решение о выделении девелоперам земельных участков площадью 190 гектаров для реализации 52 масштабных инвестиционных проектов.

В результате застройщики возведут в столице более 1,5 миллиона квадратных метров объектов недвижимости, все это нацелено на инфраструктурное развитие.

А вообще, с 2011-го по 2022-й в Москве построили 827 объектов социальной инфраструктуры, в том числе 488 школ и детсадов, 116 объектов здравоохранения, 164 - спортивных, 61 объект культуры. Прибавьте к этому еще 100 наших православных школ, которые построены без копейки бюджетного финансирования. И все это для жителей, наших с вами детей и внуков.

В планах до 2024 года — сдача 342 детсадов, школ, поликлиник, больничных корпусов…

Москва за последние десятилетия стала очень комфортным мегаполисом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Реновации - быть. И санкции не помеха

- Вы вот акцентируете внимание на среде, будто вопрос с жильем в Москве уже решили.

- Ну, знаете, эта проблема вообще никогда не может быть полностью решена. Можно приблизится к решению, снять остроту. Меняется жизнь, ветшают старые строения, их надо сносить и возводить новое жилье повышенной этажности и комфортности – ведь свободной земли становится все меньше, а жизненные запросы и стандарты – все выше. Процесс бесконечный. В столице он идет очень быстрыми темпами и во впечатляющих масштабах. Санкции нам не помеха. За восемь месяцев 2022 года ввели в эксплуатацию четыре миллиона квадратных метров жилья плюс объекты социальной инфраструктуры. Главный локомотив – программа реновации.

- Недавно вы побывали в одном из районов Юго-Западного административного округа, где полным ходом идет реновация, посмотрели новые дома, поговорили с новоселами. А вы ведь лично должны защищать интересы жителей этого округа, как депутат от Москвы. Были нарекания от москвичей - насчёт качества домов и хода программы?

- Реновация – одна из самых успешных московских программ. Все сомнения, которые были в начале, возникали из-за страха перемен. Люди обычно не вникают в юридические подробности и поначалу напридумали себе ужасов о том, что всех переселят в соседнюю область, а то и вообще отнимут последнее. Что понастроят дома, а рядом не будет ни общественного транспорта, ни поликлиник, ни школ…

Сегодня, когда почти 100 тысяч москвичей получили новые квартиры, всем стали очевидны преимущества и польза программы. Реновация не только повышает уровень комфорта жилых площадей, подтягивается вся окружающая городская среда. Не случайно московский опыт был учтен в создании федерального закона о «Всероссийской реновации», как его народ окрестил. Уверен, что мы первые в мире и в этом вопросе.

- А сколько всего домов включено в программу в столице?

- 5175, это 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. То есть, около миллиона москвичей из старых пятиэтажек с прогнившими коммуникациями, с крохотными комнатами переедут в современные, просторные квартиры.

- Скажите, а при разработке планов градостроительства – скажем, где разместить футбольное поле с хорошим покрытием, где - кинотеатр или поликлинику - учитываются пожелания самих жителей? Или все зависит только от фантазии архитекторов и прочих государственных людей?

- Учитываются. Люди пишут муниципальным депутатам, в местные административные органы, на сайты мэрии и префектур. У нас масса активных, неравнодушных граждан. Причем с государственным мышлением и подходом к вопросам.

Я сам, даже занимая различные руководящие должности в строительном комплексе Москвы еще в советское время, был депутатом районных советов. В Перовском, например, со мной был депутатом первый секретарь московского горкома партии Виктор Гришин. Я был депутатом в Медведкове, в Кунцеве. И основное, с чем ко мне, как к депутату, приходили тогда москвичи, жители этих районов, это были вопросы больше личного порядка: улучшить жилищные условия, устроить ребенка в детский садик, в школу и так далее.

А сегодня ко мне, как депутату Госдумы, приходят люди, которые болеют за свой район: перенести остановку автобуса, сделать детскую площадку, улучшить движение пассажирского транспорта и так далее. Народ стал более ответственным за других.

* * *

- Иногда в заявлениях мэра звучат слова, что мы, Москва, - один из лучших, один из красивейших, один из прогрессивных городов Европы.

- А вы, Александр, заметили. Сколько раз я сегодня сказал, что мы первые в мире? Это не бахвальство, а официальная оценка нашего города мировыми структурами, которым дано такое право. Москва уже не один год занимает лидирующее положение среди крупных городов мира по комфортности проживания. В 2022-м году получила первое место в мире по уровню развития городской инфраструктуры и качеству жизни в рейтинге «Индекс городского процветания».

О ЧЕМ ЕЩЁ РАССКАЗАЛ СТАРЕЙШИЙ ПРОРАБ РОССИИ РЕСИН

Москва и Луганск - города - побратимы

- Владимир Иосифович, мы знаем, что Москва и Луганск – города-побратимы. Значит будет активно помогать в укреплении и становлении города. Я был в Луганске в июне, и там знают об этом.

- Ну, Луганск – шахтерский город, это бывший Ворошиловград.

Я, кстати, свою трудовую биографию начинал с должности горного мастера. Налаживание мирной жизни на Донбассе — задача не только федеральных органов, но и всех регионов.

Ведется работа по подготовке к зимнему отопительному сезону, несмотря на обстрелы.

Более 800 объектов в Луганске будет восстановлено или построено заново в рамках договора о сотрудничестве с Москвой.

Программа восстановления рассчитана на три года.

Но поможем и другим городам.

- Марат Хуснуллин, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации (он из вашей команды), курирующий строительство, побывал недавно в Луганске.

- Да, Хуснуллин руководит всеми восстановительными работами на Донбассе, по-настоящему, как я когда-то руководил объектами в Москве.

А, вообще, человек именно такого уровня и такого характера нужен, чтобы решить строительно-восстановительные проблемы этого региона.

С появлением в Кабинете министров москвичей, ситуация и в строительном комплексе России меняется буквально на глазах. Принятые недавно в состав России новые регионы - не исключение.

Самое главное - мы вместе!

- Что дает нашему государству присоединение четырех новых субъектов?

- Я бы вопрос поставил не так, что дает, а как это поможет поднять моральный дух русского народа, проживающего на бывшем юго-западе Украины? Ведь этот народ киевским режимом был унижен ниже плинтуса.

Когда тебе говорят, что твои дети не будут учиться родному языку, что их будут переделывать в другую национальность, когда открыто ставят одних людей ниже других, естественно, стремиться в родную обитель – в Россию.

И это самое главное: мы, взяв на себя определенные трудности, все-таки вместе будем восстанавливать наш общий миропорядок.

Наша столица теперь и для этих людей стала сердцем их большой и могучей страны. Москва своих не бросает! Всегда поддержит, а тем, кто захочет поможет с работой и кровом, даст образование детям. А значит вместе со всей страной даст надежный тыл и уверенность в будущем нашим новым гражданам.