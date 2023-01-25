В Измайлове построили новое здание взрослой поликлиники

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

На востоке столицы в Измайлово медицинская помощь становится доступнее для жителей.

«На Измайловском проспекте, дом 63, 65, 67 завершено строительство нового здания взрослой поликлиники на 750 посещений в смену, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас готовится документация для получения разрешения на ввод в эксплуатацию».

По его словам, здание построено по новому московскому стандарту оснащения поликлиник. Его главными преимуществами стали зоны комфортного ожидания, понятная система навигации, современное медицинское оборудование, доступность для маломобильных посетителей. Фасады строения тоже украсят с учетом единой концепции, разработанной для программы «Новый московский стандарт поликлиник».

«Основной задачей строительства новых поликлиник помимо оказания медицинской помощи является создание удобных и комфортных пространств для посетителей и медперсонала, соответствующих «Новому московскому стандарту поликлиник», который утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, - отметил глава ведомства. - Он основан на высокой доступности специалистов, современных технологиях для диагностики и профилактики болезней, расширении «цифровых» возможностей».

КОНКРЕТНО

В пятиэтажной поликлинике разместились:

- кабинет дежурного врача;

- пункт выдачи больничных листов;

- зона лучевой диагностики;

- места для отдыха и комфортного ожидания;

- кабинеты врачей-специалистов;

- терапевтическое отделение;

- зоны функциональной диагностики, эндоскопии, профилактики, реабилитации;

- администрация и служебно-бытовые помещения.