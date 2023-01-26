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Общество26 января 2023 10:25

Строитель и бухгалтер из Подмосковья научились делать варенье, зефир, конфеты и мармелад из огурцов

Необычное производство начинающие фермеры наладили в Луховицах
Авторы (2):
Михаил ФРОЛОВ
Михаил ФРОЛОВ
Павел КЛОКОВ
Павел КЛОКОВ
Луховицкий огурец - те, кто скушал, молодец.

Луховицкий огурец - те, кто скушал, молодец.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ну а где же ещё, как не там?

Ведь этот небольшой 30-тысячный городок - огуречная мекка России. Вечерами из открытых форточек раздаётся заветный хруст. Уже давно стало ясно, что пупырчатый овощ в этих краях не только закуска. Но и духовная скрепа. Если хотите, национальный символ. Бренд, как говорят сегодня.

Да чего там. В Луховицах есть даже памятник огурцу. Натурально. От благодарных жителей.

А какие сорта здесь выращивают. Это же поэзия.

«Тёща». «Маменькин сынок». «Изящный». «Мурашка». «Настоящий мужик».

Давид Самойлов, кстати, в поэме «Цыгановы» назвал юный огурец лягушонком. Готовое название для очередного сорта.

Рассказывают, что в лихие 90-е годы этот зелёный овощ кормил местных жителей. Добрую часть урожая мужики увозили в столицу и продавали. И пока маленькие города ждали зарплату трёхмесячной давности, луховичане считали выручку.

А ещё из огурцов можно приготовить что-нибудь вкусненькое. Загибайте, как Тося, пальчики. Оладушки, роллы, котлеты. Салат «Витаминка». Салат с яйцом. Куриные грудки «Сюрприз». Рассольник. Солянка. Винегрет с грецкими орехами. Огурчики в квасе. И многое другое.

А недавно страну облетела весть. Жители Луховиц научились делать из огурцов... варенье. И это уже венец всех предыдущих трудов. Это параллельная реальность. Восьмое чудо света. Симфония ре мажор Бетховена.

Короче, едем в Луховицы. Может быть, даже насовсем.

Начинающие фермеры из Луховиц Алексей Безуглов и Юлия Мартынова.

Начинающие фермеры из Луховиц Алексей Безуглов и Юлия Мартынова.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

СТАРИННЫЙ РУССКИЙ РЕЦЕПТ

- И, правда, как-то не верится. Ну где огурцы. И где варенье. Так далеко можно зайти. Хотя испанцы. Едят же дыню с хамоном. И не жалуются.

Вероятно, мои речи звучали в дороге по-детски. Однако Миша, фотокор «КП», внимательно слушал их, периодически зевая. До Луховиц оставалось километров тридцать.

- Вот у меня сосед по комнате был. В Орле. Так он селёдку молоком запивал. И ничего. Сейчас машинистом работает. А дед вообще. Жижу для поросят ел. Точнее, пробовал, сварилась она или нет. А уж там и огурцы были. И остатки каши. И силос.

Въехав торжественно в город, Миша остановился рядом с культовым памятником. Здоровенный такой луховицкий огурец на бочке. Очень смешной. Его установили в 2007 году. Автор скульптуры - Василий Горбунов. Туристы прут валом к необычному изваянию. Делают селфи на его фоне. И неизменно смеются.

Ещё минут через десять нас встретил Алексей Безуглов - тот самый фермер, о котором пишут газеты.

- Проходите, - говорит. - Будем чай пить.

Юлия Мартынова, его жена, уже накрыла стол и разливала кипяток по чашкам.

Я сел. И начал зачарованно, словно Карлсон, разглядывать угощения. Свихнуться можно.

Яблочное варенье из огурцов.

Конфеты «Огурец в шоколаде».

Огуречный зефир.

Мармелад (угадайте из чего?).

У меня даже голова закружилась.

Юлия, чтобы хоть как-то меня присмирить, достала из бочки солёный огурец. Тот самый - луховицкий. И дала его мне. Хруст стоял аж до самой Коломны.

- Всё началось с бабушкиного рецепта, - рассказала она. - Захотелось приготовить чего-нибудь необычного. Я взяла старую записную книжку. И, пока листала, выронила страницу. Поднимаю. Читаю. А там - варенье из огурцов. Бабушка готовила.

И началось.

Сперва сладкое лакомство оказалось невкусным. Но Алесей и Юлия попробовали ещё раз. И снова не то. Смекнули, что огурцы должны быть грунтовыми. Тепличные не подходят. Добавляли разные сорта яблок. Кусочки апельсина. Отдавали знакомым на дегустацию. И, наконец... с пятого раза...

- Получилось! - улыбается Алексей Безуглов. - При этом среди всех ингредиентов 70 процентов занимает огурец. Также добавили листики зелёной мяты. Сахар. И лайм. Попробуйте.

Одна баночка огуречного варенья стоит 250 руб.

Одна баночка огуречного варенья стоит 250 руб.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не знаю, как это описать словами. Но, по-моему, мои вкусовые рецепторы закоротило. Я ел летний салат и варенье одновременно. Это как загорать на пляже и ловить руками снежинки.

Добившись необычного эффекта, Алексей и Юлия пошли вразнос. И придумали варенье-соус. Огурец, апельсин, лимон, гвоздика, корица, ваниль, сахар. Назвали его «Пряным». Ещё позже взялись за имбирь. И розмарин.

Алексей встретился с главой городского округа Луховицы Сергеем Тимохиным. И тот поддержал необычный стартап. Всё-таки одного памятника огурцу маловато. Надо держать марку и привлекать туристов.

Как раз об этом не так давно говорил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов. Цитата: «В Московской области в скором времени вполне может стать одним из самых востребованных направлений гастрономического туризма. Здесь можно попробовать деликатесы из мяса страусов, мёд из борщевика, а теперь ещё и огуречное варенье».

Огурец - всему голова.

Огурец - всему голова.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПРИЕЗЖАЙТЕ В ЛУХОВИЦЫ МАРМЕЛАДОМ НАСЛАДИТЬСЯ

Что удивляет.

Алексей Безуглов и Юлия Мартынова фермерским хозяйством никогда не занимались. Он работал строителем, она бухгалтером. И вдруг у них уже своя торговая марка - «Огуречная столица» (официально запатентована). Вслед за вареньем (с мая по октябрь 2022 года было выпущено 4 тыс банок) попробовали делать мармелад.

- Причём пластовой - как в детстве, - рассказывает Алексей. - Помню, заходишь в магазин. Сжимаешь в руке копеечки. А там тётя - с огромным таким ножом. Отрежет кусочек, в бумагу завернёт. И бежишь, счастливый, по улице.

Сейчас бумаги такой нет. Вместо неё - двойная упаковка. Один брикетик (10 на 10 см) стоит 150 руб.

После мармелада перешли на зефир. И сильно намучились. Белковая масса после добавления огурца теряла свою воздушность. В результате пришлось взбивать не 20 мин, как обычно, а 2,5 часа.

- Они, эти кусочки, даже хрустят, - подтвердил я, продолжая дегустацию.

Миша вежливо остановился и потягивал чаёк. А я с энтузиазмом жевал зефир и косо поглядывал на конфеты. Вы представляете себе бельгийский шоколад, а внутри... огурцы?

- Ручная работа, - пояснила Юлия. - Наталья, наш кондитер, занимается.

Конфеты ручной работы, шоколад бельгийский, начинка - из огурцов.

Конфеты ручной работы, шоколад бельгийский, начинка - из огурцов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обозначим несколько важных насущных вещей.

У фермера Безуглова и его жены нет собственных помещений для производства. Их предоставила предприниматель Татьяна Лукьяненко. У неё своё кафе неподалёку (от дома Алексея минут 20-25 езды). И она согласилась сотрудничать, став технологом огуречного проекта.

Никаких грантов от Правительства Московской области Алексей и Юлия пока не получали. Но, говорят, что ключевое здесь слово «пока». Если будут раскручиваться дальше, наверняка помощь понадобится. За прошедший год, с начала производства, фермеры вложили в своё дело около 1 млн руб.

Своего магазина у Алексея и Юлии тоже пока нет. Свои сладости они продают на местных турбазах, в магазинах Зарайского хлебокомбината, в луховицкой пекарне (на ул. Мира), в одном из кафе и частично на «Озоне» (интернет-магазин). Многие покупатели, особенно в соцсетях, просят прислать необычные угощения в другие города. Вероятно, в дальнейшем «Огуречная столица» появится в больших супермаркетах. В настоящий момент баночка варенья (300 гр) стоит 250 руб, пласт мармелада (250 гр) - 150 руб, зефир (450 гр) - 300 руб, коробка конфет (450 гр, ручная работа) - 550 руб.

Огурцы Алексей и Юлия в основном закупают у фермеров (10 процентов овощей идут со своего огорода, всё остальное - закупка). Оптовая цена в среднем - 50-60 руб за 1 кг. Как мы уже упомянули выше, огурцы нужны грунтовые. Те, что выращены в теплице, во время двойной варки превращаются в кашу. Одна варка длится 45 мин.

Сейчас Алексей и Юлия делают из огурцов варенье, зефир, мармелад и конфеты.

Сейчас Алексей и Юлия делают из огурцов варенье, зефир, мармелад и конфеты.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Как люди вообще реагируют, когда видят такое варенье?

- Да примерно как вы, - говорят Алексей и Юлия. - Ахают. Мычат. Округляют глаза. Смеются. На День огурца летом мы впервые вышли в свет. И к нам в Луховицы привезли пенсионерок. Большой автобус с надписью «Активное долголетие». В каком же восторге они были! Скупили много банок. Просили точный рецепт. Обещали приехать ещё. Бывает, что люди хмыкают, не желая пробовать чего-то нового. У них не укладывается в голове, как это - сахар и огурцы. А ведь рецепт и, правда, старинный. Не мы это придумали. Иоанн Грозный, например, очень любил такое варенье.

Варенье из огурцов, как выяснилось, очень любил Иоанн Грозный.

Варенье из огурцов, как выяснилось, очень любил Иоанн Грозный.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В планах Алексея и Юлии и дальше расширять ассортимент. Уже есть конкретные задумки. Но они заранее не раскрываются.

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