Строитель и бухгалтер из Подмосковья научились делать варенье, зефир, конфеты и мармелад из огурцов

Луховицкий огурец - те, кто скушал, молодец. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ну а где же ещё, как не там?

Ведь этот небольшой 30-тысячный городок - огуречная мекка России. Вечерами из открытых форточек раздаётся заветный хруст. Уже давно стало ясно, что пупырчатый овощ в этих краях не только закуска. Но и духовная скрепа. Если хотите, национальный символ. Бренд, как говорят сегодня.

Да чего там. В Луховицах есть даже памятник огурцу. Натурально. От благодарных жителей.

А какие сорта здесь выращивают. Это же поэзия.

«Тёща». «Маменькин сынок». «Изящный». «Мурашка». «Настоящий мужик».

Давид Самойлов, кстати, в поэме «Цыгановы» назвал юный огурец лягушонком. Готовое название для очередного сорта.

Рассказывают, что в лихие 90-е годы этот зелёный овощ кормил местных жителей. Добрую часть урожая мужики увозили в столицу и продавали. И пока маленькие города ждали зарплату трёхмесячной давности, луховичане считали выручку.

А ещё из огурцов можно приготовить что-нибудь вкусненькое. Загибайте, как Тося, пальчики. Оладушки, роллы, котлеты. Салат «Витаминка». Салат с яйцом. Куриные грудки «Сюрприз». Рассольник. Солянка. Винегрет с грецкими орехами. Огурчики в квасе. И многое другое.

А недавно страну облетела весть. Жители Луховиц научились делать из огурцов... варенье. И это уже венец всех предыдущих трудов. Это параллельная реальность. Восьмое чудо света. Симфония ре мажор Бетховена.

Короче, едем в Луховицы. Может быть, даже насовсем.

Начинающие фермеры из Луховиц Алексей Безуглов и Юлия Мартынова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

СТАРИННЫЙ РУССКИЙ РЕЦЕПТ

- И, правда, как-то не верится. Ну где огурцы. И где варенье. Так далеко можно зайти. Хотя испанцы. Едят же дыню с хамоном. И не жалуются.

Вероятно, мои речи звучали в дороге по-детски. Однако Миша, фотокор «КП», внимательно слушал их, периодически зевая. До Луховиц оставалось километров тридцать.

- Вот у меня сосед по комнате был. В Орле. Так он селёдку молоком запивал. И ничего. Сейчас машинистом работает. А дед вообще. Жижу для поросят ел. Точнее, пробовал, сварилась она или нет. А уж там и огурцы были. И остатки каши. И силос.

Въехав торжественно в город, Миша остановился рядом с культовым памятником. Здоровенный такой луховицкий огурец на бочке. Очень смешной. Его установили в 2007 году. Автор скульптуры - Василий Горбунов. Туристы прут валом к необычному изваянию. Делают селфи на его фоне. И неизменно смеются.

Ещё минут через десять нас встретил Алексей Безуглов - тот самый фермер, о котором пишут газеты.

- Проходите, - говорит. - Будем чай пить.

Юлия Мартынова, его жена, уже накрыла стол и разливала кипяток по чашкам.

Я сел. И начал зачарованно, словно Карлсон, разглядывать угощения. Свихнуться можно.

Яблочное варенье из огурцов.

Конфеты «Огурец в шоколаде».

Огуречный зефир.

Мармелад (угадайте из чего?).

У меня даже голова закружилась.

Юлия, чтобы хоть как-то меня присмирить, достала из бочки солёный огурец. Тот самый - луховицкий. И дала его мне. Хруст стоял аж до самой Коломны.

- Всё началось с бабушкиного рецепта, - рассказала она. - Захотелось приготовить чего-нибудь необычного. Я взяла старую записную книжку. И, пока листала, выронила страницу. Поднимаю. Читаю. А там - варенье из огурцов. Бабушка готовила.

И началось.

Сперва сладкое лакомство оказалось невкусным. Но Алесей и Юлия попробовали ещё раз. И снова не то. Смекнули, что огурцы должны быть грунтовыми. Тепличные не подходят. Добавляли разные сорта яблок. Кусочки апельсина. Отдавали знакомым на дегустацию. И, наконец... с пятого раза...

- Получилось! - улыбается Алексей Безуглов. - При этом среди всех ингредиентов 70 процентов занимает огурец. Также добавили листики зелёной мяты. Сахар. И лайм. Попробуйте.

Одна баночка огуречного варенья стоит 250 руб. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не знаю, как это описать словами. Но, по-моему, мои вкусовые рецепторы закоротило. Я ел летний салат и варенье одновременно. Это как загорать на пляже и ловить руками снежинки.

Добившись необычного эффекта, Алексей и Юлия пошли вразнос. И придумали варенье-соус. Огурец, апельсин, лимон, гвоздика, корица, ваниль, сахар. Назвали его «Пряным». Ещё позже взялись за имбирь. И розмарин.

Алексей встретился с главой городского округа Луховицы Сергеем Тимохиным. И тот поддержал необычный стартап. Всё-таки одного памятника огурцу маловато. Надо держать марку и привлекать туристов.

Как раз об этом не так давно говорил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов. Цитата: «В Московской области в скором времени вполне может стать одним из самых востребованных направлений гастрономического туризма. Здесь можно попробовать деликатесы из мяса страусов, мёд из борщевика, а теперь ещё и огуречное варенье».

Огурец - всему голова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПРИЕЗЖАЙТЕ В ЛУХОВИЦЫ МАРМЕЛАДОМ НАСЛАДИТЬСЯ

Что удивляет.

Алексей Безуглов и Юлия Мартынова фермерским хозяйством никогда не занимались. Он работал строителем, она бухгалтером. И вдруг у них уже своя торговая марка - «Огуречная столица» (официально запатентована). Вслед за вареньем (с мая по октябрь 2022 года было выпущено 4 тыс банок) попробовали делать мармелад.

- Причём пластовой - как в детстве, - рассказывает Алексей. - Помню, заходишь в магазин. Сжимаешь в руке копеечки. А там тётя - с огромным таким ножом. Отрежет кусочек, в бумагу завернёт. И бежишь, счастливый, по улице.

Сейчас бумаги такой нет. Вместо неё - двойная упаковка. Один брикетик (10 на 10 см) стоит 150 руб.

После мармелада перешли на зефир. И сильно намучились. Белковая масса после добавления огурца теряла свою воздушность. В результате пришлось взбивать не 20 мин, как обычно, а 2,5 часа.

- Они, эти кусочки, даже хрустят, - подтвердил я, продолжая дегустацию.

Миша вежливо остановился и потягивал чаёк. А я с энтузиазмом жевал зефир и косо поглядывал на конфеты. Вы представляете себе бельгийский шоколад, а внутри... огурцы?

- Ручная работа, - пояснила Юлия. - Наталья, наш кондитер, занимается.

Конфеты ручной работы, шоколад бельгийский, начинка - из огурцов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обозначим несколько важных насущных вещей.

У фермера Безуглова и его жены нет собственных помещений для производства. Их предоставила предприниматель Татьяна Лукьяненко. У неё своё кафе неподалёку (от дома Алексея минут 20-25 езды). И она согласилась сотрудничать, став технологом огуречного проекта.

Никаких грантов от Правительства Московской области Алексей и Юлия пока не получали. Но, говорят, что ключевое здесь слово «пока». Если будут раскручиваться дальше, наверняка помощь понадобится. За прошедший год, с начала производства, фермеры вложили в своё дело около 1 млн руб.

Своего магазина у Алексея и Юлии тоже пока нет. Свои сладости они продают на местных турбазах, в магазинах Зарайского хлебокомбината, в луховицкой пекарне (на ул. Мира), в одном из кафе и частично на «Озоне» (интернет-магазин). Многие покупатели, особенно в соцсетях, просят прислать необычные угощения в другие города. Вероятно, в дальнейшем «Огуречная столица» появится в больших супермаркетах. В настоящий момент баночка варенья (300 гр) стоит 250 руб, пласт мармелада (250 гр) - 150 руб, зефир (450 гр) - 300 руб, коробка конфет (450 гр, ручная работа) - 550 руб.

Огурцы Алексей и Юлия в основном закупают у фермеров (10 процентов овощей идут со своего огорода, всё остальное - закупка). Оптовая цена в среднем - 50-60 руб за 1 кг. Как мы уже упомянули выше, огурцы нужны грунтовые. Те, что выращены в теплице, во время двойной варки превращаются в кашу. Одна варка длится 45 мин.

Сейчас Алексей и Юлия делают из огурцов варенье, зефир, мармелад и конфеты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Как люди вообще реагируют, когда видят такое варенье?

- Да примерно как вы, - говорят Алексей и Юлия. - Ахают. Мычат. Округляют глаза. Смеются. На День огурца летом мы впервые вышли в свет. И к нам в Луховицы привезли пенсионерок. Большой автобус с надписью «Активное долголетие». В каком же восторге они были! Скупили много банок. Просили точный рецепт. Обещали приехать ещё. Бывает, что люди хмыкают, не желая пробовать чего-то нового. У них не укладывается в голове, как это - сахар и огурцы. А ведь рецепт и, правда, старинный. Не мы это придумали. Иоанн Грозный, например, очень любил такое варенье.

Варенье из огурцов, как выяснилось, очень любил Иоанн Грозный. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В планах Алексея и Юлии и дальше расширять ассортимент. Уже есть конкретные задумки. Но они заранее не раскрываются.