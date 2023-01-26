Загрутдинов: К концу 2025 года новые квартиры в Москве получат более четверти миллиона участников реновации

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

В этом году в столице для участников реновации планируется построить 1,2 миллиона квадратных метров жилой площади, в 2024 году - 1,9 миллиона. Такие цифры назвал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Начиная с 2025 года будем возводить более чем по 2 миллиона в год, - отметил глава ведомства. - Планируем, что к концу 2025 года по программе в новые квартиры будет переселено более четверти миллиона жителей».

По его словам, для достижения всех озвученных показателей уже создан большой задел.

«У нас в работе находится порядка 400 домов – это 7 миллионов квадратных метров, - уточнил Загрутдинов. - Из них в строительстве 2,5 миллиона «квадратов», в проектировании – еще 4,5 миллиона».

Для выполнения программы, как пояснил глава ведомства, активно применяются и новые механизмы. Среди них, к примеру, закон о КРТ (комплексное развитие территорий). «Мы уже приняли решение по 7 проектам КРТ для программы реновации, - рассказал Загрутдинов. - Например, в завершающей стадии находится освобождение территории КРТ в Зюзино на Одесской улице. Эта площадка позволит построить порядка 140 тысяч квадратных метров жилья для переселения».

По его словам, необходимые масштабы строительства позволяет обеспечить и принцип квартальной застройки. Он дает возможность одновременно запускать большие объемы строительства на свободных площадках. Например, в районе Измайлово на Сиреневом бульваре, 4 (бывшая территория Черкизовского рынка) и в районе Гольяново на Амурской улице, владение 1. Здесь разместится более 200 тысяч квадратных метров жилой площади – это более 5 тысяч квартир.

ВАЖНО

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах для участников программы: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/