Загрутдинов: В 2023 году в Москве построят порядка 10 поликлиник по новому стандарту

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

До конца 2023 года в разных округах города построят около 10 районных поликлиник по новому московскому стандарту. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В этом году также планируется ввести три флагманских центра на территориях больниц имени Боткина, Буянова и Филатова, - отметил глава ведомства. - На территории инфекционной клинической больницы № 1 на Волоколамском шоссе в эксплуатацию введут большой лечебно-диагностический корпус. В результате это будет самая большая инфекционная больница в России».

Напомним, сразу несколько крупных лечебных учреждений открылись в столице в прошлом году. Среди них - новый Перинатальный центр в Коммунарке, четыре детских и одна детско-взрослая поликлиника. В декабре на территории НИИ скорой помощи имени Склифосовского начал работать флагманский центр для оказания экстренной помощи.

Еще одним новым медицинским сооружением, как уточнил Загрутдинов, стал лечебно-диагностический корпус больницы имени Логинова. Это крупнейшая в стране больница, рассчитанная на более чем 500 коек. По его словам, палаты в ней соответствуют уровню 4-звездочных гостиниц. Стационар оснащен современнейшим медицинским оборудованием - КТ- и МРТ-аппаратами, ангиографическими установками, рентген-комплексами, аппаратами для позитронно-эмиссионной и однофотонной эмиссионной компьютерной томографии и другой медтехникой. Кроме того, в здании разместили 18 операционных для проведения в том числе высокотехнологичных робот-ассистированных операций.