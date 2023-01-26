Загрутдинов: В 2023 году на развязках МКАДа завершатся строительные работ

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Развязки Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) приведут в порядок до конца этого года. Руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил в интервью телеканалу «Москва 24» о завершении строительно-монтажных работ на МКАДе по программе развития транспортной инфраструктуры столицы.

«В этом году планируем с опережением графика ввести очень важные развязки МКАД с улицами Липецкой, а также Верхние Поля, - отметил глава ведомства. - Таким образом, в целом мы в 2023 году планируем основные работы по развязкам на МКАД завершить».

По его словам, ключевая задача строителей в этом году - запуск движения на Московском скоростном диаметре.

«На южном участке Московского скоростного диаметра от улицы Грайвороновская до Шоссейной строится полуторакилометровая эстакада основного хода, - напомнил Загрутдинов. - В этом году планируется также ввести в эксплуатацию магистраль от улицы Полбина до Курьяновского бульвара, от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД, от Павелецкого направления МЖД до МКАД. Это существенного разгрузит вылетные магистрали, Третье транспортное кольцо и МКАД».

Как уточнил глава ведомства, после завершения строительных работ на участке от Грайвороновской и Шоссейной улиц жителям станет проще добираться до столичных районов Печатники и Текстильщики. При этом разгрузятся развязка ТТК с Волгоградским проспектом, а также Люблинская улица.

Всего в планах города в этом году, как пояснил Загрутдинов, построить 33 эстакады, туннеля и искусственных сооружения, а также около 20 пешеходных переходов. Параллельно завершится реконструкция Дмитровского путепровода, благодаря которому ускорится Дмитровское шоссе.