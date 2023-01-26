Премиальный квартал на полуострове Покровское-Стрешнево в Москве превратят в «умный мини-город»

Московские новостройки становятся все «умнее»: в том же смысле, что и современная техника. Жилой комплекс «Клубный город на реке Primavera» на полуострове Покровское-Стрешнево (застройщиком выступает СЗ «Стадион "Спартак”») намерены превратить в «умный мини-город». С такой задачей девелоперы обратились к МТС.

- Тренд на внедрение технологий умных многоквартирных домов на рынке девелопмента Москвы становится все более заметным. Комплексные решения позволяют застройщикам создавать индивидуальные проекты и повышать класс жилья, резидентам — проживать в более комфортных условиях, а управляющим компаниям — качественнее обслуживать такие дома, - отмечает коммерческий директор по работе с бизнес-рынком московского региона МТС Максим Кононенко.

Компания окажет консалтинговые услуги для разработки техпроекта и внедрения IT-платформы. На ее основе планируется запустить системы управления многоквартирными домами. Также для жильцов будет создана телеком-инфраструктура: дабы обеспечить их высокоскоростной мобильной связью, Wi-Fi и линиями GPON (самая современная технология доступа к Интернету — скорость до 1 Гбит/с).

«Оцифровка» квартала позволит реализовать бесконтактный доступ на придомовые территории, в подъезды и парковки. Например, камеры будут считывать госномер авто и открывать шлагбаум только зарегистрированным в системе машинам. А жильцы смогут пройти в холл подъезда и воспользоваться лифтом с помощью BLE-меток: это карманный «маячок», в который интегрирован «блютуз». Таким образом повышается безопасность территории, дабы избежать несанкционированного доступа.

Жителям комплекса будет доступно собственное мобильное приложение. В нем будет функция передачи в управляющую компанию информации об инцидентах, просмотра камер наблюдения, а также возможность открывать доступ на территорию ЖК своим гостям. Сбор показаний счетчиков воды и электричества будет происходить автоматически.