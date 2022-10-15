За кулисами популярных передач: доктор Мясников бесплатно лечит, а Борис Корчевников работает до ночи

Доктор Мясников на съемках и гостинцы принимает, и анализы смотрит - советы раздает Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В ближайшую неделю в Москве пройдут съемки сразу 10 очень популярных передач. Можно попасть на съемки – ради любопытства, чтобы понаблюдать за поведением звезд без монтажа или чтобы немного заработать. Рассказываем о самых интересных съемках, где ждут зрителей.

«Аватар»

Пока на экране шоу в разгаре, в реальной жизни снимают его финал. Такая же история с телепроектом канала «Аватар», что идет на НТВ. Здесь полно звезд и на сцене (поют) и в жюри (угадывают). Можно увидеть – Сергея Лазарева, Тимура Батрутдинова, Марка Тишмана, Иду Галич, Вячеслава Макаров. Поющих знаменитостей сменяют друг друга на сцене, они скрываются под аватаром разных персонажей. Здесь зрителей нужно много, будет целых два сбора. Прийти нужно с паспортом всем желающим от 16 до 50 лет (с утра) и от 16 до 70 лет (в обед), лучше ярко и красиво нарядиться. Самые стильные и симпатичные получат вип-места и повышенный гонорар.

Дата: 16 октября. 10.00 - 21.30. 13.00 - 21.30.

Гонорар: 900 и 600 рублей.

«Жизнь и судьба»

Борис Корчевников на съемках новой передачи с Петром Лундстремом. Фото: кадр канала «Россия»

У телеведущего Бориса Корчевникова теперь по утрам новая ежедневная передача «Жизнь и судьба» на канале «Россия». Корчевников записывает интервью со звездами, среди его гостей исключительно знаменитости с патриотичной позицией – говорят на актуальные темы. За день записывают не менее пяти звезд. Здесь требования к одежде массовки отличаются из-за особенности декораций и концепции съемки: можно только темные, лучше черные цвета, белый запрещен. Как везде исключить: клетки и полоски, вещи спортивного стиля, шортики и футболки, а также открытую летнюю одежду и обувь, толстые вязаные вещи, одежду с логотипами и надписями. Требования к возрасту: от 18 до 55 лет. Чтобы заработать на 100 рублей больше надо попасть на первые ряды: здесь нужно быть нарядным и опрятным, в возрасте от 18 до 35 лет.

Дата: 20 октября. 10.00 - 22.00.

Гонорар: 700, 800 рублей.

«Ледниковый период»

На «Ледниковом периоде» в Лужниках можно увидеть яркие номера. В образах танцуют Марат Башаров и Оксана Домнина. Фото: кадр Первого канала

В новом сезоне «Ледникового периода» на Первом канале как всегда полно звезд фигурного катания и шоу-бизнеса. Кататься будут: Евгения Медведева и Даня Милохин, Дарья Мороз и Максим Маринин, Наталья Подольская и Дмитрий Соловьев, Оксана Домнина и Марат Башаров, Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко, Елизавета Арзамасова и Никита Кацапалов, а также многие другие. Ждут возвращения председателя жюри – легендарного тренера Татьяны Тарасовой. В массовку рвутся и поклонники фигурного катания и те, кто подрабатывает на подобных мероприятиях. Съемка в Лужниках на катке, где холодно, поэтому одеваться надо тепло, но только в яркую, однотонную, но некислотных цветов одежду. Если повезет, то можно будет «поймать» на вхоже или выходе звезд и попросить о фото – соглашаются не все.

Дата: 17 и 18 октября. 12.00 - 21.30.

Гонорар: 900 рублей.

«Суперстар»

Снимают новый сезон музыкального шоу «Суперстар» канала НТВ. Ведущие – певица Лолита и тележурналист Вадим Такменев. Поют звезды 90-х и нулевых – Катя Лель, Ирина Салтыкова, Александр Айвазов, Сергей Чумаков, Рома Жуков, Вячеслав Малежик и другие. В жюри – Лера Кудрявцева, Стас Пьеха, Маша Распутина. Зал очень большой, поэтому возьмут всех, кто придет. Одежда только однотонная и темная, нарядная. Массовка, которая пляшет на танцполе во время песен звезд получает больше, чем сидящие в зале весь концерт. На танцпол берут от 16 до 35 лет, в зрительный зал от 16 до 80 лет.

Дата: 16, 18, 20 октября. 16.00 – 23.00.

Гонорар: 900 и 600 рублей.

«О самом главном»

Время на съемках с доктором Александром Мясниковым для канала «Россия» можно провести интересно и с пользой. Так как рекомендуют принести на съемку медвыписки – результаты обследований, анализов, чтобы задать вопрос по своим заболеваниям. Не запрещают приносить гостинцы и презенты доктору. При себе надо иметь паспорт (только российское гражданство), сменную обувь. Одежда на этой съемке – нарядная светлая или яркая, однотонная; темные цвета под запретом. Возраст 25-60 лет. Мясников – 18 октября. Запись программы с другим ведущим – Сергеем Агапкиным 21 октября.

Дата: 18 октября. 07.00 – 19.00. 21 октября. 8.00 – 20.30.

Гонорар: 800 рублей + 600 рублей – за вопрос из зала.

«Маска. Танцы»

Молодежь может заинтересовать программа канала СТС «Маска. Танцы». В жюри танцевального проекта – Клава Кока, Тимур Родригез, Сергей Светлаков, Егор Дружинин. На Мосфильме будет и танцпол и сидячие места – отсюда и разница в оплате. На съемках не кормят, поэтому и перекус и воду надо брать с собой – во время перерыва можно будет отдохнуть.

Дата: 19 октября. 13.00 – 21.30.

Гонорар: 600 рублей, 800 рублей.

Записываться на съемки популярных телешоу надо заранее на специализированных сайтах, включая сайт по ссылке.