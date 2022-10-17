Москва не сразу строилась. И продолжает строиться

Несмотря на разные глобальные события последних лет (пандемия, мировые экономические сложности и прочее), Москва продолжает держать высокие темпы строительства, обновляя и развивая собственную инфраструктуру. По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, только за 9 месяцев текущего года в эксплуатации были введены 411 объектов капитального строительства общей площадью более 8,2 миллиона квадратных метров.

- Столичная строительная сфера оказалась устойчива ко многим экономическим испытаниям, выпавшим нам за последние годы, - констатирует Войстратенко. - Москва по-прежнему готова держать высокие темпы строительства: по итогам трех прошедших кварталов текущего года общая площадь сданных объектов - 8,2 млн квадратных метров - практически соответствует показателям рекордного по вводу недвижимости 2021 года.

Игорь Войстратенко. Фото: Денис ГРИШКИН/Агентство «Москва»

Причем около 40% этого объема - жилье.

- С начала 2022 года было введено в эксплуатацию 155 жилых объектов общей площадью около 6,7 млн квадратных метров и жилой - более 4 млн кв. метров, - уточняет председатель Мосгосстройнадзора.

При этом и темпы строительства социальных объектов не отстают. С начала года комитет выдал разрешения на ввод в эксплуатацию 24 детских садов, 17 школ, 11 объектов сферы здравоохранения (в том числе больницу с родильным домом, четыре детские поликлиники в разных районах города и др.). А еще были построены новые спортивные объекты, Киноконцертный комплекс на «Мосфильме», павильон «Ластоногие» в Московском зоопарке и многие другие объекты.

На минувшей неделе Москва принимала Межрегиональную конференцию органов регионального госстройнадзора субъектов РФ (она проводится уже в восьмой раз). Представители более чем 60 регионов участвовали в ней очно. Остальные - в режиме видеоконференц-связи.

И не случайно, конечно, что такой форум специалистов со всей страны прошел именно в столице. Москва здесь, конечно, на особом счету. И по масштабам строительства, и по качеству надзора, и по внедрению различных новых технологий вроде перевода процессов в цифру. Все ноу-хау, которые обкатывают московские специалисты, позже берут на вооружение коллеги из других регионов.

- Бизнес весьма позитивно воспринимает реформу надзора в строительстве, которая идет в России. Административное давление на застройщиков снижается, процедуры упрощаются. (Не в ущерб качеству строительства, конечно же. - Авт.). Но некоторые вопросы все равно остаются, - объясняет заместитель министра строительства и ЖКХ России Сергей Музыченко. - Поэтому мы и обсуждаем все эти вопросы с коллегами, ищем баланс, чтобы обеспечить должный результат и снизить издержки застройщиков при возведении объектов.

В свою очередь, Игорь Войстратенко разъяснил, чем отличаются контроль застройщика на объекте и государственный надзор.

- Строительный контроль осуществляется за счет средств, предусмотренных в смете. В силу того что у некоторых специалистов бывает недостаточно опыта, они не выполняют задачи, которые на них возлагают. Государственный надзор не имеет отношения к застройщику и к его деньгам. Он является независимым регулятором качества строительства в различных регионах, - рассказал глава Мосгосстройнадзора.