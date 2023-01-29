Кубок «Kомсомольской правды» по футболу: впереди решающие матчи

Фото: Андрей Кнутов

Матчи любительского футбольного турнира Кубок KP.RU, который будет разыгран в рамках Зимнего чемпионата Народной Футбольной Лиги, вышли на финишную прямую. На минувшей неделе были сыграны полуфиналы.

Напомним, матчи с участием команд из Москвы и Подмосковья стартовали в ноябре, а Кубок KP.RU, предоставленный нашей редакцией, станет главным призом для победителя турнира.

В полуфиналах Золотого плей-офф команда «Север», представляющая столичный район Северный (СВАО), разгромила со счетом 8:3 «Звезду». Во втором матче долгопрудненский «Водник» не оставил шансов блогерской команде «Чунга-Чанга» (5:1).

Фото: Андрей Кнутов

В полуфиналах Серебряного плей-офф «Дмитровка» в концовке матча сумела дожать «Посейдон» (2:0), а «Саутгемптон» был сильнее «Долгопы Юнайтед» (4:3).

Таким образом, в финальном матче, где будет разыгран Кубок KP.RU, сойдутся «Водник» (Долгопрудный) и «Север» (Москва). В этом сезоне команды уже встречались на предварительной стадии. В том матче победу одержал «Водник» (7:5), но на дистанции «Север» показал, что тоже не лыком шит - в какой-то момент он вел в счете 4:1… Так что нас явно ждет красивый и бескомпромиссный финал. По крайней мере, сами игроки уже предвкушают.

Фото: Андрей Кнутов

- Матч получится огненным! - обещает игрок «Водника» Денис Игнатов. - Команды примерно равные по силе. Я думаю, до последнего будут сражаться обе команды.

Финал состоится во вторник, 31 января.