Над Москвой взошла красная Луна

Люди подумали, что это «знак» - но на самом деле чистая физика. Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Невероятно красивый восход Луны наблюдали москвичи в ночь на понедельник. По Сети разлетелись десятки ярких фотографий. Луна восходила совершенно красная. Многие подумали, что началось затмение, но это не так.

Перво-наперво надо было обратить внимание на фазу Луны. Лунные затмения случаются только в полнолуние. Луна не выглядит полной, от нее чуть больше половинки. Значит, не затмение. А что тогда?

На самом деле, и Луна, и Солнце, и даже звезды всегда красные у горизонта. Вот только горожане замечают такое редко. Мешают дома, и у горизонта часто тучи. Так что Луна каждый день и восходит, и заходит в «красном состоянии». А вот объяснить, почему так, непросто – за явлением стоит серьезная физика.

Нас окружает атмосфера. Если вы смотрите прямо над головой, вы пробиваете зрением слой воздуха толщиной километров 35 (дальше он тоже есть, но мало). А вот, когда глядите вдоль горизонта, то смотрите по касательной. И между вами и Луной сотни, даже тысячи километров воздуха. Воздух поглощает свет. Поэтому светила выглядят у горизонта более тусклыми.

Но почему красными? Молекулы воздуха поглощают в основном голубые и синие лучи. Именно поэтому небо голубое – молекулы сначала поглотят, а потом этот же, голубой, свет, рассеивают. А еще в воздухе – пыль. Она убирает желтые и зеленые лучи. Остаются красные. Красный прекрасно преодолевает любую толщу воздуха. Именно поэтому сигнальные фонари делают красными. Итак, из всех цветов (а Луна – тело серое, и все цвета в ее свете представлены одинаково) остаются только красные. С Солнцем и звездами примерно та же история.