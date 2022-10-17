Медведю Диксону, которого расстреляли из ружья, в Московском зоопарке еду носят в коробках из-под пиццы

Белый мишка Диксон. Фото: vk.com/moscow_zoo

Каждое утро медведю Диксону сотрудники Московского зоопарка натаскивают 15 ведер снега. В ледяную кучу прячут рыбу. В обед киперы (спецы, которые отвечают за кормление) приходят к вольеру с коробками из-под пиццы. Внутрь прячут мясцо и прочие деликатесы. Коробку просовывают повыше между прутьями. Все это, чтобы косолапому было интереснее добывать пищу.

Когда медведя-горемыку привезли в зоопарк, он весил 108 кило, а сейчас под 130. Наел жирка, при том что белые мишки в спячку не впадают. С учетом ежедневного «ол инклюзив» так можно все остатки грации растерять. Но куда важнее держать форму с учетом травмы хищника.

Диксона в Москву эвакуировали с Таймыра полтора месяц назад. По мишке пальнул из ружья местный житель — испугался, когда зверь бродил в окрестностях поселка. Мелкая картечь пробила шкуру и перебила нервные окончания в позвоночнике. Диагноз: контузия и повреждения спинного мозга. У молодого самца отказала задняя часть тела, передвигаться он может только ползком. А после ранения даже пошевелиться не мог — медленно умирал в куче угля, пока не подоспели спасатели.

Страшное позади: Диксона перевезли в столичный зоопарк и оставили на ПМЖ. Пока он живет в вольере, куда может попасть только персонал. Зоологи разработали программу реабилитации для медведя, аналогов которой в мире нет — с подобными ситуациями раньше не сталкивались.

Сейчас проектируют бассейн. В нем будет поднимающаяся платформа, чтобы в случае чего лифт моментально подняла мишку над водой. Ведь задние лапы отказали, вдруг пловец начнет тонуть. А плавать ему надо: как и в случае с травмами людей, в воде можно тренировать мышцы.

— Сегодня после завтрака медведь еще долго играл со своей тарелкой и разговаривал с зоологами. Он любит обращать на себя внимание — мы это замечаем и поощряем. Мы не перекармливаем медведя, весь рацион и порции рассчитаны с учетом его малоподвижности, — рассказывает директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Диксон любопытный, он проявляет исследовательское поведение. Зоологи говорят, что это связано с возрастом — мишутке около трех лет. Он очень покладистый, тянется к общению. Агрессии в его повадках не замечали.

Каждый день по часу Диксона приучают к ветеринарным процедурам: проверяют состояние зубов, глаз, готовят его к забору крови из лапы — для этого мишка должен ее выставить вперед. В тренингах используют таргет — палку с мягким наконечником. У животного вырабатывают рефлекс: когда он следует за указкой или дотрагивается до нее носом, его поощряют угощением.

А еще ветеринары стимулируют задние лапы медведя — осторожно тычут в них инструментами. Проверяют, не вернулась ли к ним чувствительность. Маленькие поводы для радости есть: Диксон стал поджимать пальцы, пытается подтянуть бедро. Правда, время от времени. Специалисты говорят, что ходить на четырех лапах он уже не сможет. Разве что произойдет чудо.