Переехавшие из регионов в Москву водители боятся ездить по новой платной магистрали МСД. Рассказываем, как не платить

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Со 2 января проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД, см. «Справка «КП») стал платным. Тариф 950 рублей.

Однако платить не надо:

- легковым авто с номерами Москвы и Московской области;

- такси с разрешениями на работу в Москве и Московской области;

- городскому транспорту и межрегиональным автобусам (регулярные рейсы).

Грузовикам же по МСД ездить можно только со специальным пропуском. Это нужно, чтобы через город не гоняли фуры.

Автоледи и автоджентельмены, которые перебрались в Москву и Подмосковье на ПМЖ из других регионов, обеспокоены. В редакцию читатели прислали несколько обращений с общим вопросом:

— Нам придется раскошелиться? Ведь код региона на номерах у нас не столичный…

На эту тему говорили полгода назад, когда активно начали обсуждать тарифы за проезд по МСД. Поскольку в Москве очень развиты дорожные камеры, всякие электронные базы данных и сервисы, то предлагали следующее:

- Либо водитель с немосковскими номерами после проезда по платке присылает подтверждение, что он на самом деле живет в столице (например, прописку).

- Либо создают большую базу водителей, с которых не надо брать деньги, ибо они живут в городе и области.

Однако столичный Дептранс придумал более изящное решение. По задумке МСД — дорога для нужд жителей. Поэтому 950 рублей берут именно с машин, которые используют ее как транзитную. Все отслеживают по камерам. Транзитом считается проезд автомобиля с номерами другого региона, который въезжает на МСД, при этом пересекает ЦКАД два раза за сутки.

Это правило можно записать как формулу. Деньги возьмут, если пересекать магистрали в такой последовательности: ЦКАД — МСД — ЦКАД – и все это за 24 часа.

КОНКРЕТНО

Где узнать, возьмут ли с вас деньги

В приложении для смартфонов «Парковки России» или на сайте МСД (раздел «Оплата проезда»). Оплатить можно заранее: указываете номер авто и номер СТС, а также дату проезда. Если не оплатить поездку, то через пять дней в приложении или на сайте на машину выставят счет — 950 рублей + штраф 1500 рублей. Но не паникуйте: переведете 950 рублей в течение 20 дней, и штраф автоматически аннулируют.

Если есть транспондер (это передатчик для бесконтактной оплаты), им также можно оплатить проезд по МСД при заезде/выезде с трассы М11 (с Бусиновской эстакады) или М12 (с Косинской эстакады).

СПРАВКА «КП»

Что такое МСД

Это бессветофорная магистраль, которая соединяет Северо-Восточную хорду (СВХ) и Юго-Восточную хорду (ЮВХ). Начинается в поселке Бутово (район Симферопольского шоссе) на юге и через весь город тянется на север к платной дороге Москва-Санкт-Петербург (трасса М-11). Одно из ответвлений МСД идет на юго-восток города — в перспективе оно соединится со строящейся трассой Москва-Казань (М-12). Московский скоростной диаметр урбанисты называют четвертым «полукольцом»: так как он расположен между МКАД и Третьим транспортным кольцом (ТТК).

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