Объявление с информацией о закрытии пунктов сбора мобилизованных на двери временного пункта мобилизации в павильоне №46 на ВДНХ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Военные комиссариаты Москвы выполнили мобилизационные задания Минобороны России. В связи с этим полученные до 17 октября повестки автоматически аннулируются. Рассказываем последние новости о мобилизации в Москве.

Последние новости о мобилизации в Москве

- Мы завершаем мероприятия, связанные с призывом по частичной мобилизации. Явка по мобилизационным повесткам не требуется, - объяснил Максим Локтев, военный комиссар Москвы.

Дополнительные временные пункты на ВДНХ, в Музее Москвы, в Театре Романа Виктюка и другие, куда приходили с повестками москвичи, закрыли. Приходить в военкоматы тоже не нужно. Однако у москвичей, которые получили повестки и поставили подписи до 17 октября, остаются вопросы.

- Мне пришла повестка 16 октября. Позвонили в квартиру, я открыл. Скрываться не планировал, потому что службу в рядах армии России проходил. Поставил подпись, что 19 октября явлюсь во временный пункт мобилизации на Яблочкова, но там уже все закрыто. Планирую сходить в военкомат Бутырского района, чтобы мне сказали или написали, что вопросов ко мне нет, - рассказывает москвич Александр.

В военкомате Бутырского района kp.ru сказали, что по повесткам с 17 октября уже никто не приходит.

- Мобилизация завершена, поэтому приходить не нужно. Все выданные повестки хоть дома лично в руки, хоть на предприятиях являются недействительными. Повестки, которые оказались в почтовых ящиках, сразу являлись недействительными, так как по правилам человек должен лично получить и поставить подпись. Получить повестку мать, жена, сестра не имели права, - рассказали в военкомате Бутырского района последние новости о мобилизации в Москве.

- То есть не нужно получать какой-то подтверждающий документ в военкомате об аннулировании повестки?

- Не требуется. Но если человеку нужно для личного успокоения или для подтверждения на работе, то он может явиться в военкомат, и мы поставим на повестке штамп о том, что она уже не имеет действия.

Сразу же после объявления завершения мобилизации на подъездах нескольких многоэтажек появились объявления с просьбами обратиться военкомат. Однако это оказалась самодеятельность москвичей.

- Все мобилизационные мероприятия в Москве закончились. Никаких бумаг с просьбой обратиться в военкомат по подъездам не развешиваем, - сказал Максим Локтев, военный комиссар Москвы.

Военный комиссар Москвы Максим Локтев. Фото: YouTube

Юристы говорят, что о завершении мобилизационных процессов объявлено публично. Исходя из озвученных заявлений, действительно приходить по повесткам в военкомат не нужно.

- Но если человека беспокоит вопрос, что у него на руках осталась повестка, то можно либо сходить в военкомат, либо написать заявление и отправить его по электронной или обычной почте, чтобы получить письменный ответ по своей повестке, - сказал kp.ru юрист Александр Карабанов.

Столичные военкоматы уточнили, что поиск уклонистов также будет прекращен. Продолжится только набор добровольцев в войска, поэтому москвичи, которые решили отправиться в зону СВО по личному желанию и зову сердца, могут обратиться в военкоматы по месту прописки или заполнить заявление на портале «Госуслуги».