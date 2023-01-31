В Москве пройдёт финал Чемпионата рабочих профессий среди младших школьников

«В рамках чемпионата школьники в раннем возрасте погружаются в одну из специальностей и получают свои первые профессиональные навыки. В текущем учебном году соревнование проходит в трех возрастных категориях: 1-2 класс, 3-4 класс и «Семья мастеров» — 5-8 класс. В семейной категории родители могут принять участие вместе с детьми. Совместная деятельность детей, наставников и родителей знакомит юных участников не только с различными профессиями, но и учит их работать в команде», - говорится в сообщении на официальном сайте конкурса.

Участникам чемпионата «Мастерята» предлагаются на выбор 34 актуальные компетенции профмастерства. После дистанционного отборочного этапа стали известны команды-финалисты, которые поборются за победу на решающем этапе с 13 марта по 26 марта 2023 года.

Им предстоит выполнить серию практических заданий по выбранной компетенции. Результаты опубликуют на сайте Чемпионата после объявления официальных результатов на церемонии закрытия.