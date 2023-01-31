Москвичи продолжают называть детей именами древних богов

Только вдумайтесь в эту цифру: за прошлый год в Москве зарегистрировали более 10 тысяч имен детей. Не новорожденных детей, а имен! Фото: Shutterstock

Только вдумайтесь в эту цифру: за прошлый год в Москве зарегистрировали более 10 тысяч имен детей. Не новорожденных детей, а имен! Воистину безгранична фантазия нашего человека. Конечно, пару тысяч среди них это и традиционные русские, азиатские, арабские и прочие имена. Все-таки столица у нас многонациональная.

Больше всего новорожденных в 2022 году Александров (2335) и Софий (2762, включая вариант Софья).

— Имя Александр является самым популярным уже 30 лет. Только в 2012 году первую позицию занял Артем. В топ-3 мужских имен вошли также Михаил и Максим, они неизменно являются самыми популярными с 2015 года. Среди девочек второе и третье место по популярности также с 2015 года занимают имена Мария и Анна, — рассказала начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Среди креативных родителей парней, кажется, идет заочная битва: славянские имена против древнегреческих и латинских. С одной стороны — Теодор (51 ребенок), Максимилиан (17), Марс (15) и Гектор (9), с другой — Мирослав (279), Добрыня (51), Яромир (33).

У родителей девчонок своя баталия: здесь опять же «славянки» — Акулина (7), Прасковья и Забава (по 6) против на сей раз «итальянок» — Николетта (7), Джульетта, Фелиция (по 3), Венеция (2). А самые повторяющиеся женские имена среди «креативных» — связаны с цветами. В Москве теперь живут 106 Лилий, 27 Роз, пять Астр и одна Лаванда.

КОНКРЕТНО

Самые необычные имена в 2022 году*

Мужские: Авокадий, Урал, Агат, Зареслав, Елеазар, Феофан, Дионис, Корнелий, Феодосий, Троян, Лавр-Космос, Лев-Август, Марк-Леон.

Женские: Муза, Марселина, Клеопатра, Флора, Тиффани, Бриллиант, Луна-Белла, Пелагея-Дева, Астра-Марина.

*Встречаются по одному разу

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