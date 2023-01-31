Посмертную маску Гоголя продадут в Москве за 250 тыс. рублей

Фото: аукционный дом «Литфонд».

Очередной аукцион проведёт «Литфонд» 9 февраля. Среди топовых лотов будет представлена посмертная маска Николая Гоголя, которую сделал скульптор Николай Рамазанов. Он был убеждён, что никакого летаргического сна на самом деле не было. Писатель не дышал. Его правый глаз был полуоткрыт. И закрыл его как раз Рамазанов - сразу после того, как лицо почившего классика очистили от алебастра.

«...он (глаз, - прим. ред), казалось, хотел ещё глядеть на здешний мир, тогда как душа умершего была далеко от земли», - вспоминал позже скульптор.

Первоначальная цена гипсовой маски - 250 тыс. руб. Если найдутся богатые коллекционеры, то эта сумма может увеличиться в несколько раз.

- Обычно делался тираж посмертных масок (более 10 экземпляров). Эта маска очень редкая, возможно, работы самого Рамазанова, она хранилась у родственников Гоголя. Имена не раскрываются. Теперь решили ее продать, - прокомментировал kp.ru руководитель аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров.

Вместе с этим на торги выставят книгу Нового Завета 1580 года (редчайшее издание к настоящему дню оценивают в 1,4 млн рублей), книгу Ивана Лопухина «Искатель премудрости, или Духовный рыцарь (1818 год, цена - 120 тыс. рублей), сочинения Пушкина в семи томах (середина 19 века, лидирующая ставка - 75 тыс. рублей), русский художественный альбом «Северное сияние» (4 тома, 1865 год, 380 тыс. рублей), десять любовных писем и пять телеграмм Шостаковича (1935-1940 гг, 450 тыс. рублей), рукописную тетрадь Эренбурга с заметками о путешествии по Италии (450 тыс. рублей), сборник писем Кропоткина с автографом Ленина на обложке (400 тыс. рублей) и многие другие ценные издания.

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