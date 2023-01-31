Столичные полицейские задержали водителя, который начал стрелять, не поделив МКАД с другой машиной

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два водителя вечером 31 января не смогли поделить между собой МКАД. По некоторым данным, разминуться не смогли водитель дорогой иномарки и таксист. Взаимные обвинения в некомпетентности привели к тому, что первый начал стрелять в сторону второго. А потом, как водится, дал газу и был таков.

- Дорожный конфликт произошел сегодня около пяти часов вечера в районе 57 км МКАДа, - подтвердили корреспонденту kp.ru в столичной полиции. - Один из водителей действительно произвел выстрел, предположительно - светошумовым патроном.

Как сильно пострадали машины, пока не сообщается. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Однако все участники "дорожных войн" уже установлены и сейчас рассказывают людям в погонах свои версии произошедшего.

- Они доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - прокомментировали ситуацию силовики. - Мы установим все детали произошедшего.