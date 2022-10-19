Кусок трубы, торчащий из земли на Старой Басманной, оказался жерлом пушки времен русско-турецкой войны

С виду пушка ничем не примечательна и похожа на обломок трубы Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Это выглядит как обычный кусок трубы, торчащий прямо из тротуара и выкрашенный в серенький цвет. Похожа на часть отломившегося столба или чего-то такого. Поскольку в мире ничто не терпит пустоты, прохожие приспособили эту штуку по мусорку. Труба по горлышко заполнена окурками, скомканными чеками и фольгой из-под жвачки. И если бы писатель и краевед Олег Фочкин мне ее не показал, я бы не обратил внимания или даже споткнулся, заглядевшись на дом. Здесь, на Басманной, 33 бывали и Маяковский, и Хлебников. А в мансарде этого дома у авангардиста Татлина была мастерская, где он создавал свои летательные аппараты и башни. Вот это - интересно, а тут - труба какая-то. Выкорчевать и дело с концом.

Пушка вкопана у дома на Старой Басманной 33. Когда-то в мансарде этого здания располагалась мастерская Татлина Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Во время благоустройства Басманного района так и хотели сделать, но вмешались историки. В принципе, краеведы давно знали, что труба вкопана не просто так: это так называемый колесоотбойник, установленный возле арки. Колесоотбойники были нужны, чтобы уберечь углы и стены домов при въезде карет во дворы. Со временем их выкорчевывали или они сами уходили под землю, но кое-где возле исторических подворотен колесоотбойники еще встречаются. Немало их в центре Санкт-Петербурга.

Но колесоотбойник на Басманной - уникальный. Как установили краеведы, это никакая не труба, а дуло настоящей пушки!

- После русско-турецкой войны было захвачено большое количество мортир, - говорит Олег Фочкин. - Долгое время орудия хранили на складе, а к концу XIX века часть их отправили на Урал на переплавку, а часть установили в качестве отбойников.

На сегодняшний день в столице сохранилось всего три такие мортиры. Краеведы надеются, что как деталь городского быта они останутся на месте. А для того чтобы люди с уважением относились к этим объектам и не считали непонятно чем, скоро на стене дома номер 33 по Старой Басманной появится памятная доска, рассказывающая о судьбе уникальной вкопанной в землю пушки.

Это выглядит как обычный кусок трубы, торчащий прямо из тротуара и выкрашенный в серенький цвет. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

КСТАТИ

Увидеть объект целиком можно в Новороссийске. На набережной там стоят разные виды пушек, в том числе и такие мортиры, приспособленные в Москве под отбойники.