Служение как путь к миру

Форум в Москве проходит уже в восьмой раз.

Тысяча участников, 30 докладчиков из разных стран, самые злободневные вопросы - Москва готовится к открытию восьмого Международного форума «Религия и Мир». Он пройдет с 26 по 28 октября сразу на трех площадках: в храме Христа Спасителя, Московском педагогическом госуниверситете и на площадке информационного агентства ТАСС.

- Когда политические и экономические связи разрушаются, остается лишь «народный» диалог, и церковь в этот сложный период сохраняет мир и возможность поддерживать отношения. Поэтому религия сейчас играет важную роль, - подчеркнул важность этого мероприятия протоиерей, основатель отдела социального служения Московской (городской) епархии Русской православной церкви Михаил Потокин.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Форум в Москве проходит в восьмой раз. Каждый год спикеры обсуждают злободневные вопросы: миротворчество, экологию, информационную безопасность, роль религии в современном мире и др. В этом году мероприятие будет посвящено милосердию, тема заявлена как «Социальное служение на пути к миру».

- Будда говорил, что только смелый, храбрый человек может помогать другим. Благодаря даянию и щедрости человек накапливает добродетель. И помощь людям - это один из главных принципов нашего учения, - рассказал представитель Центрального духовного управления Буддийской традиционной Сангхи России Даши-Нима Содномдоржиев.

Представители каждой из религий ведут многочисленные социальные проекты:

- В России насчитывается более 8000 мечетей, и каждая из них - центр оказания социальной помощи людям, - отметил муфтий, глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. - В Татарстане работает уникальный центр помощи незрячим, куда люди приезжают не только со всей России, но и из-за рубежа. Московский муфтият помогает беженцам Сирии. В Дагестане собрали и отправили в Мариуполь 700 тонн гуманитарной помощи.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Постоянные векторы работы религиозных организаций - это помощь малообеспеченным, инвалидам, алко- и наркозависимым, жертвам семейного насилия, а также возвращение к нормальной жизни тех, кто отбыл наказание за преступления. В этом году появляются новые проекты, связанные с поддержкой беженцев, военных и семей мобилизованных.

- Когда мы открыли курсы по уходу за ранеными, за неделю на них записались более тысячи человек. Множество добровольцев едут в зону специальной военной операции, чтобы ухаживать за пострадавшими, - рассказал пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата Русской православной церкви. - Каждую неделю врачи-добровольцы эвакуируют оттуда в Москву тех, кому нужна высококвалифицированная медицинская помощь.

Так, из Северодонецка в столицу привезли 82-летнюю Евгению Павловну. Женщина с эндопротезом жила со своим мужем в доме без света, газа и… крыши. Ее снес снаряд. Эта пара вместе уже 60 лет, и до сих пор супруги трогательно заботятся друг о друге. Евгении Павловне нужен был постоянный уход, ее муж пытался по мере сил делать все как надо. Но этого было недостаточно. Когда в город приехали врачи из больницы Святителя Алексия, женщина нуждалась в срочной госпитализации. Сейчас Евгения Павловна в Москве ожидает операции и лечения, а ее муж пока пытается восстановить дом к ее возвращению.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КОНЦЕПЦИЯ ФОРУМА

- Форум «Религия и Мир» - это одна из крупнейших дискуссионных площадок мира. В этом году мы будем обсуждать реализацию международных гуманитарных и образовательных проектов, оказание медицинской помощи в горячих точках, развитие общественной дипломатии и противодействие распространению фейков, - анонсировал руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

В числе приглашенных - представители органов госвласти, российские и зарубежные эксперты и религиозные деятели.

- Ни у одной общественной организации нет такой разветвленной сети местных представительств, как у религиозных. Это огромный потенциал, который можно и нужно использовать, - считает президент Союза за содействие сохранения традиционных духовных ценностей «Христианский мир» Алексей Черкезов.

На форум приглашены представители не только из России, но и из 10 зарубежных стран: из Сирии, Израиля, Греции, Ирана, Ливана, Молдовы, Армении, Сербии, Казахстана и Узбекистана. Впервые в форуме примут участие представители ДНР и ЛНР.

Следить за работой площадок можно через трансляцию на канале Союза «Христианский мир» и в соцсети ВКонтакте.