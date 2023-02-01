Реставрация исторических памятников в Москве: Около Дома Мельникова вновь появится сад, на крыше Центрального телеграфа - смотровая площадка

На северо-западе столицы восстанавливают ансамбль усадьбы «Покровское-Стрешнево»

Старинным особнякам и ценным архитектурным памятникам в Москве возвращают исторический вид. Многие из них отреставрируют уже в ближайшие пять лет. В списке - дворянская усадьба, выставочные залы, сталинская высотка и другие известные сооружения. Рассказываем, что и где обновят.

Господский дом и оранжерея, как на архивных фото

На северо-западе столицы восстанавливают ансамбль усадьбы «Покровское-Стрешнево». По архивным фото и чертежам приведут в порядок господский дом, оранжерею, вотчинный храм XVII века, историческую ограду и угловую башенку из красного кирпича. Кроме того, заново создадут планировку регулярного сада и пейзажного парка. После реконструкции оранжерея превратится в новую площадку для семейного отдыха, дружеских встреч и мастер-классов.

Где находится: Волоколамском ш., д. 52.

«Лаборатория сна» окрасится золотом

Дом архитектора Мельникова в центре столицы признан одним из самых необычных сооружений города. Со стороны памятник советского авангарда выглядит, как два вертикальных цилиндра разной высоты, встроенные друг в друга. Его придумал архитектор Константин Мельников, автор саркофага для мавзолея Ленина, павильона СССР для международной выставки в Париже, планировки парка Горького, Дома культуры имени Русакова и многих других проектов. В 1927 - 1929 годах по созданному им плану в районе Арбата вырос с нуля экспериментальный трёхэтажный жилой дом-мастерская для архитектора и его семьи.

За десятилетия в нем многое износилось. Теперь реставраторам предстоит заделать трещины, заново покрасить фасады, обновить кровлю, перестелить полы, восстановить лестницы и витражи. Стенам спальни, которую архитектор назвал «лабораторией сна», вернут первоначальный медно-золотистый цвет.

На главном фасаде отреставрируют надпись «Константин Мельников архитектор» над витражом. В порядок также приведут большое окно-витрину и 63 шестиугольных окна. Вокруг здания восстановят исторический сад с деревьями и ягодными кустарниками тех же сортов, что росли здесь при жизни Мельникова. Специалисты планируют вернуть даже площадку для игры в городки на центральном газоне с «тыла» здания. После реставрации дом Мельникова по-прежнему будет работать как музей, посвященный самому мастеру и его сыну-художнику.

Где находится: Кривоарбатский пер., д. 10.

Дом архитектора Мельникова в центре столицы признан одним из самых необычных сооружений города

От пристани отчалит теплоход

Пассажиры скоро снова смогут отправляться в речные путешествия с Южного речного вокзала столицы. Он похож на огромный «корабль» со шпилем-мачтой и часами. Нижнюю «палубу» отдадут под кассы, зону ожидания, торговые точки, кафе, офисы круизных туроператоров. Второй этаж займут многофункциональные залы для концертов и презентаций. В здании появится филиал Музея транспорта Москвы. Крышу вокзала украсит смотровая площадка с шезлонгами и садом.

Где находится: пр-т Андропова, д. 11, корп. 2.

Пассажиры скоро снова смогут отправляться в речные путешествия с Южного речного вокзала столицы

Время покажут часы с колоколом

Знаменитый Центральный телеграф на главной улице Москвы начинает свое преображение. В построенном в 1927 году в стиле конструктивизм здании планируют разместить многофункциональный комплекс. Для этого восстановят интерьеры и планировку, отреставрируют металлический стеклянный глобус, герб СССР, рельефную надпись «Телеграф» и другие детали декора. Кроме того, приведут в порядок часы с колоколом, а также полностью обновят крышу. На верхних этажах откроется смотровая площадка с обзором 360 градусов. А внутри комплекса - торговая галерея, офисы и подземный паркинг, несколько ресторанов, в том числе с видом на Кремль на седьмом этаже. Общественное пространство с местами отдыха и цветниками появится во внутреннем дворе, прежде закрытом для посетителей.

Где находится: ул. Тверская, д. 7.

Знаменитый Центральный телеграф на главной улице Москвы начинает свое преображение

Царевна-лебедь плывет на фасаде

Третьяковская галерея прирастёт новым корпусом рядом с главным зданием. В нем разместятся экспозиционные и выставочные пространства, реставрационные мастерские живописи, графики, скульптуры, а также научный фотоархив и хранилища. На фасаде строящегося корпуса уже появились 34 картины известных русских художников, среди которых «Царевна-Лебедь» Михаила Врубеля, «Грачи прилетели» Алексея Саврасова, «На сенокосе» Казимира Малевича.

Фишка - световой атриум с панорамным видом на Кадашёвскую набережную. В другие здания Третьяковки посетители смогут перейти отсюда по остекленному переходу.

Где находится: Кадашёвская набережная, д. 10.

Третьяковская галерея прирастёт новым корпусом рядом с главным зданием

Чайковский предстанет во всей красе

Реставраторы обновят, пожалуй, самый известный в мире памятник композитору Петру Чайковскому - около Московской консерватории. На монументе работы скульптора Веры Мухиной заделают трещины и сколы, почистят саму бронзовую фигуру и постамент. Кроме того, обработают все сооружение защитными составами.

«В этом году специалисты детально изучат существующие дефекты памятника, а в 2024 году приступят к работам», - уточнил глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Где находится: ул. Большая Никитская, д. 13.

Реставраторы обновят, пожалуй, самый известный в мире памятник композитору Петру Чайковскому

Самый высокий сталинский небоскреб обновят

Капремонт вместе с частичной реставрацией главного здания МГУ на Воробьёвых горах стартует в этом году. Корпус высотой более 183 метров (со шпилем - 235 метров) будут обновлять отдельно по этажам. Для этого придется временно переселять студентов и сотрудников. Полностью учебное заведение закрывать не планируют.

«Работы затронут практически все основные здания МГУ, - рассказали в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства» (публично-правовая компания курирует обновление университетского комплекса. - прим.). - По главному зданию разработана проектная документация, которая сейчас находится на экспертизе. Кроме того, проводится согласование технического задания на обследование здания».

Напомним, ранее в главном корпусе полностью отреставрировали центральный актовый зал на втором этаже. В нем восстановили лепнину, латунные люстры, светлые колонны, резные деревянные двери, кресла. Над сценой привели в порядок уникальное смальтовое панно на всю стену площадью более 100 квадратных метров.

Где находится: ул. Ленинские горы, д. 1.

Кинозалы для премьер и фестивалей

Знаменитый советский кинотеатр «Ударник» в центре Москвы превратят в фестивальную и премьерную площадку. Он таким и был после открытия в 1931 году. Например, именно здесь зрители впервые увидели советские фильмы «Веселые ребята», «Тихий Дон», «Чапаев», «Цирк».

Памятник конструктивизма находится под боком созданного не так давно культурного центра «ГЭС-2». В обновлённом здании появятся пять кинозалов, из которых один на 600 мест и четыре поменьше, книжный магазин, пространства для выставок и просветительских проектов, кафе. На крыше разместится смотровая площадка с террасой. Проект реставрации пока в разработке.

Где находится: ул. Серафимовича, д. 2, корп. 8.