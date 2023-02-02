Загрутдинов: В 2023 году спорткомплекс с двумя бассейнами появится в Бибирево

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с двумя бассейнами построят в районе Бибирево. Его адрес - Алтуфьевское шоссе, владение 100.

«В здании уже завершились монолитные работы, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - На финальном этапе устройство витражей. Строители приступают к облицовке фасада металлокассетами. В целом ФОК готов уже наполовину».

Двухэтажное здание площадью около 4 200 квадратных метров с улицы облицуют керамогранитом на уровне цоколя. На стенах укрепят алюминиевые панели в составе сертифицированной фасадной системы с воздушным зазором. Для посетителей в спорткомплексе разместят бассейн длиной 25 метров, рассчитанный на оздоровительное плавание, а также детский бассейн длиной десять метров. Кроме того, занятия будут проводить в тренажерном зале площадью 200 квадратных метров.

Вокруг здания поставят лавочки, фонари, урны, а также декоративные конструкции. Во время благоустройства высадят кустарники, деревья, газоны и цветники.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, мы увеличили количество спортивных объектов в Москве более чем в два раза, - уточнил Загрутдинов. - Строительство спортивных объектов позволило более чем вдвое повысить число жителей города, занимающихся спортом».

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

ВАЖНО

В 2023 году в столице планируют приступить к строительству таких комплексов:

- ФОК в Гольяново;

- ФОК с бассейном в Крюково;

- многофункциональный спортивный комплекс на улице Москворечье;

- ФОК на Остафьевской улице;

- ФОК в Алексеевском районе.

В целом в ближайшие годы в Москве появятся 30 физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами. Среди них, например, здания на пересечении Шипиловской улицы и Орехового проезда в Зябликово, а также на улице Лескова в Бибирево.