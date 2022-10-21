Реконструкция водоемов в Москве: Около Качаловских прудов появится парк, рядом с прудом на Воробьевых горах - кувшинки и камыши

Качаловские пруды после реконструкции. Фото: mos.ru

В Москве продолжается масштабная реконструкция прудов. Напомним, за последние годы обновили уж более сорока водоёмов. Среди них, например, Собачий пруд в парке «Сокольники», Калитниковский - на Таганке, Иваньковские - в парке «Покровское-Стрешнево» и центральный пруд в будущем парке «Яуза». В ближайшие два года приведут в порядок еще более десятка водных мест отдыха. В Комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что и где изменится.

ГРЯЗИ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

Около Гончаровского пруда на северо-востоке города заново обустроят прогулочную зону. При этом восстановят частично разрушенную береговую полосу длиной около 300 метров.

«По проекту очистим водоем от иловых отложений, обновим берега и ложе, отремонтируем водосбросное сооружение, - рассказал заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков. - Специалисты регулярно обследуют водоемы города. Если замечают проблемы, принимаем решение о реконструкции. Список таких водных мест составляется ежегодно с учетом пожеланий жителей».

Из Гончаровского пруда спустят воду, уберут ил и мусор, а также увеличат среднюю глубину пруда с двух до трех метров. Потом приведут в порядок железобетонную стенку и дно. После реконструкции вода в чаше будет держаться на строго определенных отметках.

Когда сделают: в третьем квартале 2023 года.

Фото: mos.ru

НА БЕРЕГАХ РАСЦВЕТУТ ИРИСЫ

Водоем около Дворца пионеров на Воробьёвых горах почистят от иловых пластов на площади 2,72 гектара. Осадок на дне накопился высотой до полутора метров. Обветшавший берег тоже обновят и восстановят разрушенный участок длиной более 900 метров. Коммунальщики заделают и протечки. Сейчас вода постепенно уходит из пруда через трещины в железобетонной подпорной стенке.

Берег укрепят с помощью конструкций, заполненных гранитным щебнем, а также пологих насыпей из песка и щебня. Из этих же материалов сделают водоупорный слой для ложа водоема. Пруд украсит биоплато в 560 квадратных метров. В нем высадят более 10 тысяч водных растений. Например, три вида кувшинок, ирис обыкновенный и болотный, рогоз узколистный, камыш озерный, сусак зонтичный, тростник обыкновенный.

Когда сделают: во втором квартале 2023 года.

Фото: mos.ru

ПОД СОЛНЦЕМ НА ШЕЗЛОНГЕ

Большой и Нижний Качаловские пруды на юго-западе не только заново зальют водой, но ещё разместят рядом трехъярусный парк с набережной и спортивным кластером. Эти водоемы устроили в пойме реки Битцы для сбора речной и дождевой воды. Отсюда излишки утекают в городскую водосточную сеть. Пруды почистят от ила. Берега заново выложат природным камнем. Кроме того, отремонтируют водосбросные сооружения и водосточные системы.

Фото: mos.ru

На набережной сделают деревянные подходы к воде, мостики и шезлонги. На среднем ярусе парка проложат дорожки для катания на велосипедах и самокатах или бега. Для детей откроют игровую площадку с качелями, лазалками и горками. В спорткластере планируют обустроить футбольное поле, площадки для игры в волейбол и баскетбол, воркаут.

Когда сделают: к лету 2023 года.

А так уже сделали соседние Верхний и Малый Качаловские пруды. Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

РЫБА НАЙДЕТ, ГДЕ ГЛУБЖЕ

На юге столицы в Царицыно есть Аршиновский парк, названный в честь своего создателя - купца Василия Аршинова. В начале прошлого века он привозил сюда хвойные, лиственные и фруктовые деревья со всего света. Для персиковых и лимонных саженцев даже строились оранжереи. В конце 70-х годов в парке вырыли Верхний и Нижний Бехтеревские пруды. Теперь эти каскадные водоемы обновят. Здесь уберут иловые отложения и мусор, углубят дно. В среднем глубина после реконструкции будет до двух метров. А в самых темных местах - до 3,8 метра. Чтобы живущим в прудах рыбам было комфортно, сохранят природное песчаное дно с привычными для них ямами для зимовки. Берега укрепят щебнем и галькой. При этом сделают откос под водой для защиты прибрежной полосы от зарастания. Вокруг прудов появятся три зоны биоплато с водными растениями. Их общая площадь - более 140 квадратных метров.

Когда сделают: в 2023 году.

Фото: mos.ru

ПРОГУЛКА В УСАДЬБЕ

Около старинной усадьбы Алтуфьево на северо-востоке столицы раскинулся Алтуфьевский пруд. Почти на треть он забит иловым осадком. Из-за этого летом здесь буйным цветом цветут водоросли. Во время реконструкции из пруда полностью сольют воду, очистят ее и после уборки ила вновь заполнят чашу этой же водой. Благодаря такой технологии сохранят привычные условия для рыб, микроорганизмов и растений. Вокруг пруда берега останутся с откосами. У воды бетонные плиты облицуют галькой. Кроме того, в двух местах на площади 815 квадратных метров высадят биоплато с водной зеленью, замедляющей зарастание.

Когда сделают: в 2023 году.