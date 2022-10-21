Для участников реновации в Марфино построят дом с часами на фасаде

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

В 2023 году для переселенцев реновации в Марфино появится необычный дом. Его адрес - Гостиничный проезд, владение 8А.

«Сейчас возводится надземная часть здания, идет устройство внутренних инженерных сетей, кладка внутренних и наружных стен, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Изюминкой новостройки станут настенные часы, циферблат которых разместят под крышей первой секции».

КОНКРЕТНО

Дом из трех секций разной высоты будет выглядеть так:

- подземная парковка;

- фасады - с облицовкой искусственным камнем песочно-бежевого и кирпичного оттенков. На них разместят металлические корзины под кондиционеры;

- для жильцов - 267 квартир (однокомнатных – 118, двухкомнатных – 55, трёхкомнатных - 94). Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- первый этаж - нежилой, с вестибюлем, лифтовым холлом, комнатой дежурного, местом для хранения уборочного инвентаря, почтовыми ящиками и технической зоной;

- системы охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарная сигнализация.

В благоустроенном дворе:

- высадят деревья и кустарники, а также газоны и цветники;

- поставят детскую и спортивную площадки;

- сделают места для отдыха взрослых.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.

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