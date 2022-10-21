В Северном Бутово построят многофункциональный культурно-досуговый центр

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Концертный зал, художественная студия, музыкальный класс и творческие кружки. Всем этим смогут пользоваться посетители нового многофункционального культурно-досугового центра на юго-западе столицы. Первых гостей он сможет принять уже в 2023 году.

«Здание появится на улице Грина, владение 1, корпус 3 в Северном Бутово», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, для будущего центра выделен участок в 0,66 гектара. Сейчас проходит тендер на подрядные работы по строительству здания. Благодаря проекту у горожан будет ещё больше мест для творческого развития и интеллектуального отдыха. Центр поделят на три зоны:

- зрелищная - с концертным залом на 300 посадочных мест, артистическими, гримерными, костюмерными и техническими помещениями. Здесь можно проводить спектакли, концерты и кинопоказы. Для этого в зрительном зале смонтируют систему постановочного освещения;

- клубная - со студиями раннего развития детей, декоративно-прикладного творчества, живописи и графики, хореографическим и музыкальным классами;

- административная - для офисных кабинетов, а также бытовой и технической зон.

Нижний этаж почти полностью сделают с панорамным остеклением. Перед главным входом благоустроят небольшую площадь с газонами и деревьями. Рядом поставят игровой комплекс для детей. Около центра также построят парковку на 23 машиноместа.