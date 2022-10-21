Новостройка реновации в Перово будет готова в 2023 году

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.
На востоке столицы в Перово в следующем году построят жилой дом для переселения по программе реновации. Его разместят на улице Металлургов, владение 30.
«Главным украшением нового дома станет фасад, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Его отделают панелями с облицовкой «под кирпич». Сейчас возводится надземная часть здания».
По его словам, в Перово для переселения по программе реновации строят и проектируют 13 жилых домов.
«В стадии строительства находятся 8 зданий, - уточнил глава ведомства. - Жилая площадь строящегося жилья составляет 96,9 тысячи квадратных метров. Еще 5 объектов площадью 77,8 тысяч квадратных метров проектируются».
КОНКРЕТНО
Жилой дом из одной секции разной высоты будет таким:
- фасад - из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом, с корзинами для кондиционеров;
- вход - с витражным остеклением;
- 174 квартиры (однокомнатных – 22, двухкомнатных – 130, трехкомнатных – 22). Для инвалидов - три квартиры с увеличенной шириной коридоров и специальной сантехникой. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;
- первый этаж - нежилой, рассчитанный на открытие магазинов, кафе, салонов красоты, спортклубов, аптек, кружков и секций для детей;
- в вестибюле жилой части - колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;
- три лифта на 1000 кг с визуальной и тактильной информацией;
- вход в здания, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли. Это позволит мамам с колясками, маломобильным гражданам и пожилым людям зайти в подъезд без посторонней помощи;
- около входа в дом - плитка с шероховатой поверхностью, защищающая от скольжения в любую погоду.
Во дворе:
- детская и спортивная площадки;
- места для отдыха;
- деревья, кустарники, цветники и газоны.
Кроме того, под внутренним двором устроят подземную одноуровневую автостоянку.
ВАЖНО
Вся информация о программе - в спецпроекте mos.ru.