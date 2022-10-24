Учиться будущей профессии - со школьной скамьи

Директор школы Ирина Курчаткина (слева) и заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Наталия Киселева (справа). Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

- Я буду как старший брат - поступать на авиационного инженера в МАИ, - рассказывает одиннадцатиклассник Арфан Алимов.

В просторном кабинете с огромными окнами несколько десятков ребят выполняют лабораторные работы, разбившись на пары. Это один из инженерных классов столичной школы 1474, которая находится в районе Ховрино. Ребята строят графики, высчитывая по формулам периоды затухающих колебаний. Переводя с научного: запускают маятник и определяют динамику его постепенной остановки. (Расчеты, кстати, производятся в компьютере). Физика!

Одноклассница Арфана Мария Конюхова рассказывает, что мечтает поступить в МГУ. Но еще не определилась с факультетом - мехмат или высшая математика и кибернетика.

- Конечно, девушек в такого рода науке пока немного. Поэтому для меня это дополнительный вызов, - улыбается школьница.

ОТ МЕДИЦИНЫ ДО КОСМОСА

По статистике, на текущий момент уже более 75% московских школьников обучаются не в обычных, а предпрофильных классах. Переходя в старшую школу, ребята определяются, на какие науки хотели бы сделать упор, чтобы получить не просто базис, а приличные знания для поступления в будущем на ту или иную специальность.

Эта система была запущена в столице еще в 2015 году. Именно тогда появились первые инженерные, медицинские и кадетские классы. В дальнейшем начали формироваться и другие направления - академические классы (профессии в наукоемких отраслях экономики), информационные технологии, педагогика, медиа, предпринимательство. С нынешнего учебного года в Москве были организованы космические (при участии госкорпорации «Роскосмос» и ведущих вузов, которые готовят спецов для отрасли) и спортивные классы. В последнем случае речь идет не только о подготовке самих спортсменов, но и будущих тренеров, спортивных журналистов, комментаторов, менеджеров, арбитров и так далее.

Как работает система предпрофильных классов (см. «Конкретно»), журналистам показали на примере школы 1474.

- Сегодня у нас формированы 11 десятых и 11 одиннадцатых классов, - рассказывает директор школы Ирина Курчаткина. - Все они участвуют в семи проектах предпрофессионального образования.

Заявки на открытие предпрофильных классов в Департамент образования подают сами школы.

- Формирование таких классов может быть обусловлено двумя вещами, - объясняет заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Наталия Киселева. - Первое - наличие детей, которые хотят продолжать обучение в том или ином профиле. Второе - наличие условий в школе, которые позволяют организовать такое обучение. Анализируя нынешних девятиклассников, директоры школ и их заместители уже понимают, какие предпрофильные классы они могут спрогнозировать на будущий учебный год, доносят информацию о направлениях до учеников и подают заявку на участие в проекте в Департамент образования.

«ТЕХНИКА - НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ»

В учебной аудитории на другом этаже идут занятия по пилотированию беспилотных летательных аппаратов. За партами ребята из кадетского класса. К слову, современные кадетские классы это не только про носить форму и маршировать. У них тоже специализации есть. Например, в 1474 школе один класс готовится как раз с упором на инженерию. Другой - на военные переводы.

Дроны здесь можно запускать прямо в аудитории - для этого есть специальные кубы, накрытые мягкой сеткой, которые страхуют от любых неожиданностей. Да и в целом все предпрофильные классы оборудованы по последнему слову техники.

Сейчас, конечно, беспилотники на слуху в связи с их применением в боевых действиях. Но для многих мирных целей это тоже незаменимые аппараты. Например, для фото- и видеосъемки. А в будущем, как считают эксперты, дроны могли бы применяться для перевозки грузов или в качестве курьеров доставки.

Педагог Белов Алексей, который занимается с ребятами, приезжает в Ховрино несколько раз в неделю из политехнического колледжа имени Годовикова, что на Войковской.

- Техническое оснащение в школе на высшем уровне, - говорит Алексей. - Думаю, что многие из этих ребят уже сейчас понимают, в каких сферах они могут в дальнейшем работать. Например, на наших занятиях они могут определяться, что им больше по душе - управление беспилотниками или их разработка, программирование и усовершенствование.

Ребята из медицинского класса тренируются на специальных учебных манекенах - учатся правильно делать забор крови из вены, искусственное дыхание, искусственный массаж сердца, накладывать жгуты. Будущие врачи рассказывают: из обычных школьных предметов они делают упор на химию. Это будет профильный экзамен на ЕГЭ.

К слову, успешная сдача предпрофильного экзамена может принести выпускнику до 10 дополнительных баллов на ЕГЭ и сыграть решающую роль при поступлении в выбранный вуз. Так что все серьезно.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

РАБОТОДАТЕЛИ СЛЕДЯТ ЗА ТАЛАНТАМИ

Еще одна важная цифра. В Москве около 80% девятиклассников затем переходят в десятый класс. В других регионах процент уходящих в колледжи ребят прилично выше.

- Мы видим, что московские школьники больше ориентированы на вузы, - сообщила Наталия Киселева. - Если говорить по прошлому году, примерно 70% поступивших в столичные университеты были москвичами. И эта доля постепенно увеличивается. В том числе и за счет подготовки в предпрофессиональных классах. Связка школа - вуз работает.

Тут нужно отметить, что партнерами предпрофильных классов выступают не только ведущие вузы, которые готовят специалистов по тем или иным направлениям, но и потенциальные будущие работодатели выпускников. Крупные компании и промышленные предприятия. Причем за самыми талантливыми ребятами они начинают следить еще со школьной парты.

- В последнее время у нас увеличилось количество обращений от организаций, компаний, вузов на взаимодействие со школьниками из предпрофильных классов - в формате конференций, например, - констатирует Наталия Киселева. - Дети более открыты новым знаниям. Это зачастую позволяет придумывать интересные технологические решения, которые могут быть не так очевидно видны взрослым специалистам. Эти идеи могли бы в перспективе внедряться на производствах.