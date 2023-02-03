Яхт-клуб, плавающие бани и канатная дорога: Что ещё появится в бывших промзонах Москвы

В столице появится уникальный культурно-спортивный кластер с новым пешеходным маршрутом, объединяющим Воробьевы горы, Лужники, Нескучный сад и парк Горького

На месте заброшек в разных районах города появятся не только привычные жилье и офисы. Для горожан и туристов в новых кварталах создают места для отдыха и развлечений. Некоторые проекты превратят бывшие промзоны в настоящие оазисы. В каждом будут свои фишки.

В Стройкомплексе Москвы рассказали, что и где увидим в ближайшие годы.

«СИЛИКАТНЫЕ УЛИЦЫ»

СЕЛФИ ОКОЛО СИМВОЛА СИДНЕЯ

На северо-западе города вырастет новый район с парком в 1,5 гектара, променадом и выходом к Москве-реке. Среди цветущих деревьев и луговых трав можно будет заняться спортом - на площадках воркаута, беговых и велодорожках. Для детей поставят плей-хаб - игровой комплекс с лазалками, горками и песочницей, а также скейт-парк. Ближе к реке построят необычную зону для селфи с одним из самых узнаваемых символов Австралии - в виде зданий-«парусов» Сиднейского оперного театра.

Рядом прямо из земли будут бить прохладные водные струи фонтана. Его украсит круглый навес с колоннами. В парке выделят пространство для концертов, выставок и ярмарок. Вокруг зоны отдыха откроются кофейни, пекарни и рестораны с летними верандами.

Где: в районе улицы Шеногина.

Когда: до конца 2025 года.

На северо-западе города вырастет новый район с парком в 1,5 гектара, променадом и выходом к Москве-реке

«АВИАМОТОРНЫЙ ЗАВОД»

КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ И ПРОМЕНАД

В Лужниках на месте бывшего завода «Союз» построят киноконцертный центр площадью 15 тысяч квадратных метров. Его сделают в виде шести зданий-лучей, уходящих в сторону одного из шести главных сооружений Хамовников. Среди них, например, Дворец водных видов спорта, здание РАН и парк Горького.

«В столице появится уникальный культурно-спортивный кластер с новым пешеходным маршрутом, объединяющим Воробьевы горы, Лужники, Нескучный сад и парк Горького», - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

В комплексе разместят кинотеатр с камерными залами, в которых можно будет проводить также публичные лекции и мастер-классы. Общественные холлы отдадут под художественные выставки. Здесь также обустроят арт-мастерские, авторские магазины и рестораны с меню для тех, кто следует здоровому образу жизни.

Рядом на набережной появится бульвар с торговой галереей. Крыши магазинов оформят с помощью двухуровневого озеленения. На них откроют кафе и рестораны у воды, смотровые площадки с видами на Нескучный сад, МГУ и Андреевский монастырь. Вдоль променада длиной более 300 метров проложат велодорожки с парковками для великов.

Где: Лужнецкой набережная, д. 2/4.

Когда: в 2026 году.

В комплексе разместят кинотеатр с камерными залами, в которых можно будет проводить также публичные лекции и мастер-классы

«ЮЖНЫЙ ПОРТ»

ПРОГУЛКИ ПО ЗЕМЛЕ И ПО ВОЗДУХУ

На юго-востоке столицы давно закрытая промзона станет комфортным кварталом с прогулочной набережной. Его украсят яхт-клуб, парящий пешеходный мост, причал для речного трамвая, плавающие бани, такая же сцена и даже рестораны. К ним добавится понтонный бассейн под открытым небом, вокруг которого устроят летний пляж.

На соседний берег можно будет добраться не только по воде, но и по воздуху - с помощью канатной дороги. Построенный на берегу многофункциональный общественно-деловой комплекс соединят с транспортно-пересадочным узлом «Южный порт» и пешеходной площадью.

«Высотный район станет полноценным противовесом северо-западу с «Москва-Сити», - уточнил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. - Здесь появится серьезная мощная архитектура. Например, планируется обширная набережная, которой пока нет аналогов в Москве».

Где: в районе улицы Южнопортовая.

Когда: ориентировочно до 2030 года.

На юго-востоке столицы давно закрытая промзона станет комфортным кварталом с прогулочной набережной

«ЗИЛ»

АМФИТЕАТР НА КРЫШЕ

Один из кварталов этой промзоны на юге Москвы пополнится необычным сооружением. Около реки построят общественный центр с полностью остекленным с двух сторон фасадом. Ещё две стены будут с грубой отделкой «под бетон». Внутри атриум-воронка в виде спирали с широкой открытой лестницей свяжет соседний парк и озелененную крышу, на которой устроят овальный амфитеатр. Нижнюю часть кровли-консоли украсят листами из нержавеющей стали с имитацией водной ряби. В двухэтажном здании разместятся ресторан, кафе, пункт велопроката, коворкинг, выставочная галерея, детская площадка.

Где: на набережной Марка Шагала.

Когда: до конца 2023 года.

Около реки построят общественный центр с полностью остекленным с двух сторон фасадом

«ТУШИНСКИЙ АЭРОДРОМ»

ХРАМ У РЕКИ

На северо-западе столицы продолжают приводить в порядок огромную территорию бывшего аэродрома. На берегу Москвы-реки откроется храмовый комплекс в честь Святого равноапостольного князя Владимира. В главном здании на 1000 прихожан разместят галерею с панно из мозаики, растительным орнаментом и словами проповеди. По своей архитектуре сооружение будет очень похоже на церковь Вознесения в Коломенском.

Рядом появится трёхэтажный круглый павильон - культурно-выставочный центр с интерактивной экспозицией, посвященной православию. Посетителей станут просвещать с помощью голограмм, интерактивного экрана-стола и мультимедийных проекций. В центре также будут работать кинозал, лекторий, кафе, сувенирная лавка.

Вокруг комплекса высадят эко-парк площадью около 17 гектаров с выходом к реке. В нем устроят зелёный амфитеатр с ночной подсветкой, огромную игровую площадку для детей, беговые и велосипедные маршруты, пляж с лежаками и деревянными настилами на воде. Из деревьев и декоративных кустарников получится настоящий лес. В нем будет все самое красивое - березы, ели, ивы, клены, липы, яблони, сосны, рябины, можжевельник казацкий, сосна горная, ива пурпурная, сирень пушистая.

Где: около вл. 67 на Волоколамском шоссе.

Когда: до конца 2023 года.

Вокруг комплекса высадят эко-парк площадью около 17 гектаров с выходом к реке

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