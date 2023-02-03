Загрутдинов: В 2023 году для участников реновации в Люблино построят жилой дом цвета «какао с молоком»

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Юго-восток столицы продолжает своё преображение по программе реновации. Для участников программы строятся новые жилые дома. Один из них появится уже в этом году на улице Краснодарская, владение 6 в Люблино.

«Фасады здания выполнят в классической бело-бежевой гамме «какао с молоком», дополнительную динамику придадут оконные профили желтого цвета, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас ведутся фасадные работы и благоустройство территории».

ЧТО ПОЛУЧАТ НОВОСЕЛЫ

Жилой дом будет выглядеть так:

- пять секций переменной этажности в форме буквы «П»;

- на фасадах - рельефная плитка «под кирпич», металлические корзины для кондиционеров;

- 341 квартира (однокомнатных – 46, двухкомнатных – 218, трехкомнатных – 77). Три квартиры - для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и поставят специальную сантехнику. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- нежилые первые этажи - на них могут разместить офисы, технические зоны для обслуживания жилых домов, необходимую инфраструктуру, в том числе магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей;

- в вестибюле жилой части - колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- грузопассажирские лифты с визуальной и тактильной информацией;

- системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдение.

Во дворе нового дома во время благоустройства появятся:

- детская игровая площадка;

- для любителей уличного спорта - тренажеры, турники и брусья.

Под внутренним дворовым пространством разместится подземная автостоянка.

ВАЖНО

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах для новоселов: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/