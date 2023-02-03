Загрутдинов: В 2023 году для участников реновации в Люблино построят жилой дом цвета «какао с молоком»

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.
Юго-восток столицы продолжает своё преображение по программе реновации. Для участников программы строятся новые жилые дома. Один из них появится уже в этом году на улице Краснодарская, владение 6 в Люблино.
«Фасады здания выполнят в классической бело-бежевой гамме «какао с молоком», дополнительную динамику придадут оконные профили желтого цвета, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас ведутся фасадные работы и благоустройство территории».
ЧТО ПОЛУЧАТ НОВОСЕЛЫ
Жилой дом будет выглядеть так:
- пять секций переменной этажности в форме буквы «П»;
- на фасадах - рельефная плитка «под кирпич», металлические корзины для кондиционеров;
- 341 квартира (однокомнатных – 46, двухкомнатных – 218, трехкомнатных – 77). Три квартиры - для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и поставят специальную сантехнику. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;
- нежилые первые этажи - на них могут разместить офисы, технические зоны для обслуживания жилых домов, необходимую инфраструктуру, в том числе магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей;
- в вестибюле жилой части - колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;
- грузопассажирские лифты с визуальной и тактильной информацией;
- системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдение.
Во дворе нового дома во время благоустройства появятся:
- детская игровая площадка;
- для любителей уличного спорта - тренажеры, турники и брусья.
Под внутренним дворовым пространством разместится подземная автостоянка.
ВАЖНО
Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.
Подробнее о квартирах и домах для новоселов: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/