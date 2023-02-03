Загрутдинов: В здании учебного корпуса на улице Юровская завершается возведение монолита

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

На северо-западе столицы в Куркино возводится новый учебный корпус для школы № 1298. Образовательное учреждение находится на Юровской улице, владение 99.

«Строительство монолитных железобетонных конструкций здания выполнено на 99 процентов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас специалисты заняты устройством фасадов. Кроме того, началась отделка помещений».

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Глава ведомства уточнил, что здание будет полностью готово до конца этого года.

«Учебный корпус рассчитан на 550 мест и будет функционально разделен на три части: начальная школа на 400 мест, дошкольное отделение на 150 мест, а также консультативный психолого-педагогический центр для детей», – пояснил Загрутдинов.

На внутренней территории учебного корпуса разместятся игровые площадки для дошколят. Их отделят друг от друга «зелёной» изгородью из высаженных деревьев и кустарников.

Ранее руководитель Департамента строительства столицы объявил о планах города возвести в 2023 году более 20 объектов образования. Среди них будут и крупные учебные заведения в разных районах Москвы.

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

«Мы готовимся сдать в этом же году сразу три большие школы - на 1150 мест в Некрасовке, на 1200 мест в Ватутинках и на 1100 мест в районе Молжаниновский», - пояснил Загрутдинов.

Напомним, в 2022 году по всей столице появилось 54 новых здания школ и детских садов. В ближайшую трёхлетку городские власти наметили строительство более 230 различных социальных учреждений, в числе которых десятки современных детсадов, школ и многофункциональных образовательных комплексов.