Мэр Москвы Сергей Собянин: Южную рокаду построим в 2023 году

На маршруте реконструируют развязку на пересечении МКАДа с улицей Верхние Поля Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В столице продолжается строительство дублера МКАДа и ТТК - Южной рокады. На ней один из выездов из Москвы разместится на Новоегорьевском шоссе в районе пересечения улицы Верхние Поля с МКАДом. Эту развязку олностью обновляют. Сегодня, 3 февраля, на стройплощадке побывал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Южная рокада - один из главных элементов транспортного каркаса города, - сказал Собянин во время осмотра реконструкции транспортной развязки. - Дорога длиной более 40 километров проходит от Рублевского шоссе до улицы Верхние Поля и частично выходит на Бесединское шоссе, пересекая до 12 крупных магистралей города».

По его словам, среди них - Можайское шоссе, проспект Вернадского, Мичуринский и Ленинский проспекты, Профсоюзная улица, Каширское и Варшавское шоссе. Маршрут затронет 26 районов города, в которых сейчас живут около трёх миллионов человек.

«Это важная магистраль, которую мы строим уже несколько лет, и в этом году осталось построить треть, - отметил Собянин. - К концу года она будет построена».

КОНКРЕТНО

Южная рокада откроет для столичных водителей выход на автодороги федерального значения М9 «Балтия» и М5 «Урал». На юге и юго-востоке на рокаде будет три выезда из Москвы:

- через развязку на пересечении МКАДа с Липецкой улицей и далее на М4 «Дон»;

- на МКАД в районе пересечения Бесединского шоссе с МКАДом;

- на Новоегорьевское шоссе в точке пересечения улицы Верхние Поля с МКАДом.

Во время реконструкции развязки МКАД - улица Верхние Поля построят и обновят 15,6 километра дорог. Сюда входят восемь искусственных сооружений общей длиной более 4,5 километра:

- два путепровода через железнодорожные пути грузовой ветки МЖД вдоль внешней и внутренней стороны МКАДа;

- эстакады-съезды на соседние улицы.

Кроме того, с внутренней и внешней сторон МКАДа в районе 14-17 км появятся боковые проезды общей длиной 3 километра по две полосы движения в одном направлении.

Реконструкция улицы Верхние Поля на участке Южной рокады от улицы Марьинский Парк до МКАДа готова на 70 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

«Длина реконструируемой автомобильной дороги на улице Верхние Поля составляет 2,8 километра, - уточнил Бочкарев. - По проекту здесь проводится расширение проезжей части. Вместо двух полос движения построим от четырёх до шести полос в двух направлениях».

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Реконструкция развязки:

- позволит запустить прямой выезд транспорта с Южной рокады - улицы Верхние Поля - в сторону Новоегорьевского и Новорязанского шоссе;

- ускорит весь юго-восточный участок МКАДа;

- упростит поездки по городу для жителей столичных районов Капотня, Люблино, Марьино, а также городских округов Дзержинский и Котельники Московской области, в которых сегодня в целом приживает порядка 600 тысяч человек.

ПЛАНЫ

На МКАДе сегодня реконструируют три развязки - с Алтуфьевским шоссе, улицей Липецкая, улицей Верхние Поля и Капотня. Их планируют завершить в ближайшее время.

Всего в 2023 году в столице построят 96,6 километра дорог, 38 искусственных сооружений и 21 пешеходный переход.

В 2024-2025 годах появятся 145,3 километра дорог, 35 искусственных сооружений и 28 пешеходных переходов.

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