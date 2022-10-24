Старшеклассники семи регионов России приступили к написанию сочинений по роману Юрия Бондарева «Горячий снег»

Учащиеся школы №1 города Ковдор в Мурманской области пишут сочинения о романе «Горячий снег». Фото: Антон ВОРОНИН.

В семи регионах России набирает обороты федеральный конкурс школьных сочинений «Горячий снег», который проводится в рамках Всероссийской историко-патриотической акции «Линейка памяти». Широкая программа конкурсных мероприятий организована компанией «ЕвроХим» в партнерстве с АНО «Национальные приоритеты», Союзом писателей России и Российским военно-историческим обществом к отмечаемому в феврале 2023 года 80-летию Сталинградской битвы.

РЕШАЮЩЕЕ СРАЖЕНИЕ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

Проект посвящен сохранению исторической памяти о Котельниковской военной операции – решающем сражении Сталинградской битвы. Именно в городе Котельниково советские войска героически остановили, а затем и разгромили немецко-фашистскую танковую группировку «Гот», пытавшуюся деблокировать окруженные в Сталинграде войска. Участник этого сражения советский писатель Герой Социалистического труда Юрий Бондарев посвятил боям под Котельниково роман «Горячий снег», и по его мотивам был снят одноимённый, всенародно любимый художественный фильм.

Торжественный старт конкурса состоялся 24 сентября в Котельниково, где «ЕвроХим» построил крупнейший в постсоветской истории России горно-обогатительный комбинат по добыче калия.

Конкурс открыли современные Герои России: сержант Евгений Борисов, который в 1999 году самоотверженно выполнил задачу по подавлению огневых позиций чеченских боевиков, почетный летчик-космонавт Сергей Волков, выполнивший три космических полета, первоклассный пилот Владимир Алимов, участвовавший в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и в боевых действиях на территории Чеченской Республики, заслуженный летчик-испытатель Олег Щепетков, дважды пересёкший трёхсоткилометровую «озоновую дыру» в Антарктиде, благодаря этим полётам, были получены уникальные данные о состоянии и свойствах атмосферы планеты и её озонового слоя, офицер сухопутных войск Дмитрий Воробьев, отличившийся осенью 1999 года, участвуя в должности командира взвода в успешном захвате стратегически важного моста через Терек у станицы Червленная-Узловая. Они провели уроки мужества в школах, обсудили с ребятами темы героизма, патриотизма и историю Сталинградской битвы.

Уроки мужества проходят во всех школах городов присутствия «ЕвроХима»: Ковдор (Мурманская область), Кингисепп (Ленинградская область), Новомосковск (Тульская область), Березники (Пермский край), Котельниково (Волгоградская область), Белореченск (Краснодарский край). Старшеклассники читают и обсуждают роман «Горячий снег», смотрят одноименный фильм, ищут материалы, готовятся к написанию творческих сочинений. В сочинениях ребята покажут свое видение того, как сохранить память о героизме, истории Сталинградской битвы, в том числе на примере своих семей.

СУПЕРПРИЗ – ПОЕЗДКА В ВОЛГОГРАД

Сочинения, которые старшеклассники напишут до конца октября, оценят региональные конкурсные комиссии, в состав которых входят учителя русского языка, представители отделов образования администраций, руководители отделов по связям с общественностью компании «ЕвроХим», журналисты местных газет, представители краеведческих музеев и другие уважаемые и авторитетные люди в городах проведения конкурса. Награждение финалистов регионального этапа конкурса пройдет с 1 по 10 ноября 2022 года. В каждом городе будут объявлены три победителя.

Лучшие работы (всего 21 сочинение) из регионов будут направлены на федеральный этап конкурса, цель которого – выбор абсолютных победителей конкурса из всех регионов. Будут оцениваться уровень работы с историческим материалом, авторский взгляд, выраженный в сочинении, его индивидуальность, литературный талант авторов. Финалистов определит экспертное жюри из числа представителей Союза писателей России, Российского военно-исторического общества, АНО «Национальные приоритеты» и компании «ЕвроХим».

Главный приз, который получат победители конкурса – поездка в город Волгоград по специальному тематическому маршруту. Победители регионального этапа конкурса получат ценные призы, а из работ победителей конкурса будет организована выставка в Москве.