Юристы «ЕвроХима» признаны лучшими в России

Премия «Фемида» одна из старейших правовых премий в России. Она является высшим общественным знаком отличия, присуждаемым российским и зарубежным юристам, государственным и общественным деятелям Российской Федерации и других стран, государственным, коммерческим, некоммерческим организациям, их подразделениям или объединениям, общественным организациям, творческим союзам, авторским коллективам за вклад в создание демократического общества и развитие институтов правового государства.

Девизом премии выбраны слова Цицерона Salus populi suprema lex esto («Благо народа пусть будет высшим законом»). Премия присуждается по решению ее Экспертного совета. При выборе лауреатов члены Совета руководствуются не статистическими показателями, а авторитетом специалистов в области права и их заслугами перед обществом и государством.

Традиционно премию «Фемида» вручают сами представители юридического сообщества, государственные, политические и общественные деятели, представляя Экспертному совету наиболее значимые кандидатуры возможных лауреатов — как персоналии, так и организации или подразделения. «Главные герои нашей церемонии — профессионалы высшей пробы, чьи заслуги вызывают безусловное уважение у коллег», — подчеркнул ведущий церемонии этого года, заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Сергей Синицын.

В этом году в числе награжденных статуэткой греческой богини были отмечены Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, первый заместитель министра юстиции Евгений Забарчук, председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик.

Премия в номинации «Юридическая служба» была вручена Дирекции по юридическим вопросам Минерально-химической компании «ЕвроХим». Премию получил заместитель генерального директора – директор по юридическим вопросам «ЕвроХима» Алексей Подхолзин. Также он был отмечен памятным дипломом, как руководитель лучшей юридической службы страны. Вручивший диплом глава Роспатента Юрий Зубов подчеркнул, что в нынешних условиях юридическим департаментам приходится не только контролировать внутренние правовые вопросы, но и бороться с внешними вызовами, с чем Дирекция по юридическим вопросам «ЕвроХима» справилась и за что достойна престижной награды.