Власти Москвы прикладывают максимум усилий, чтобы решить проблемы семей мобилизованных

Мобилизованные на спецоперацию москвичи могут быть уверены в том, что город не бросит их семьи на произвол судьбы. Власти столицы оперативно разработали пакет мер поддержки. В настоящее время социальные службы города работают по нескольким направлениям оказания системной поддержки семьям мобилизованных. Прежде всего обрабатывают запросы родственников, которые обращаются в специально созданную организацию на улице Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.

- Кроме того, социальные службы проактивно предлагают свою помощь. Проще говоря, самостоятельно выявляют, чем можно помочь близким людям военнослужащих. Например, устроить ребенка в сад, отправить пожилого родителя в санаторий или записать его на обследование.

ИСПОЛНЕНИЕ - ДЕНЬ В ДЕНЬ

Причем социальные службы Москвы стараются работать на упреждение. Самостоятельно, не дожидаясь обращений, вышли на контакт с большинством семей мобилизованных, в которых есть несовершеннолетние дети.

«К настоящему времени 5000 семей с детьми освобождены от оплаты детского сада, секций и кружков, продленки и обеспечены бесплатным двухразовым

горячим питанием, - отметил в социальных сетях мэр столицы Сергей Собянин. - Некоторых детей по просьбе родителей устроили в сады рядом с домом: около 250 малышей либо впервые пошли в садик, либо перевелись из других дошкольных учреждений. Если у родителей останутся вопросы, связанные со школами и детскими садами, центр поддержки семей мобилизованных будет их решать по мере поступления».

В московский центр поддержки мобилизованных обратились уже 6,5 тысячи родственников тех, кто отправился защищать страну. Несколько тысяч человек пришли во флагманские центры госуслуг, которые работают с семьями мобилизованных. Каждое обращение рассматривается в индивидуальном порядке. Реальная помощь уже оказана по 95% запросов. Многие из них исполняются день в день. Если для выполнения запросов требуется больше времени, чем ожидалось, родных мобилизованных об этом предупреждают. Специалисты центра поддержки остаются на связи с москвичами до окончательного решения вопроса.

Отметим, что в центр помощи поступает немало просьб о поддержке пожилых членов семьи и людей с ограниченными возможностями здоровья. За две недели уже более 160 человек вне очереди получили путевки для проживания в домах ветеранов либо оформили надомное социальное обслуживание. Эти услуги предоставляют родным мобилизованных вне зависимости от состава семьи и уровня доходов.

В ближайшие дни специалисты центра начнут связываться с родителями мобилизованных старше 60 лет и предлагать помощь - лечение, надомное социальное обслуживание или участие в проекте «Московское долголетие». А родным с инвалидностью предложат средства реабилитации и другие виды поддержки.

Важно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВНИМАНИЕ ПСИХОЛОГОВ

В число популярных запросов от москвичей вошло предоставление услуг по профессиональной ориентации, обучению и трудоустройству. И это неудивительно - в семьях, где роль добытчика исполнял муж, женщинам потребовалось найти работу. С подобными запросами в центр обратились более 500 человек. Из них около 370 уже записаны на курсы, 200 приступили к занятиям. Для 150 соискателей уже подобрали подходящие вакансии и назначили собеседование.

«Центр поддержки зафиксировал 8,6 тысячи обращений о материальной поддержке. Около 5000 семей уже получили денежные средства», - пояснил мэр Москвы.

Город не забывает и о психологическом благополучии москвичей. Для взрослых и юных родственников мобилизованных провели уже около 600 сессий.

Многим москвичам нужна помощь по важным вопросам - ипотека, кредиты, оформление льгот. Для них юристы центра провели более 3,4 тысячи консультаций, а специалисты центров госуслуг помогли более чем 3,3 тысячи семей получить услуги или консультацию об оплате ЖКХ, о передаче показаний счетчиков, оформлении статуса малоимущей семьи.

Конечно, жизнь многогранна и не вписывается в уже принятые меры поддержки. Специалисты соцподдержки в любом случае делают все возможное для того, чтобы решить имеющиеся проблемы. Например, уже 25 человек обратились за медицинской помощью для себя или близких. Ее незамедлительно оказали всем нуждающимся. Так, двух родных мобилизованных внепланово госпитализировали в городские стационары.

В числе нестандартных запросов - помощь с домашними питомцами и предоставление бесплатных курсов в автошколе. Например, одна из обратившихся рассказала, что ее свекрови необходимо несколько раз в неделю ездить на процедуры - раньше ее возил муж, а теперь остается только такси. Расходы выливаются в неподъемные для семьи деньги. Проблему быстро решили - женщине предложили получить водительские права.

Когда мы беремся за решение проблем «всем миром», нас не победить!