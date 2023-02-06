Загрутдинов: Для участников реновации в Головинском районе Москвы готов новый жилой дом

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

На севере столицы в Головинском районе продолжается обновление жилых кварталов.

«На Онежской улице, владение 35, корпус 6 ввели в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Глава ведомства рассказал подробнее о проекте.

КОНКРЕТНО

Односекционный жилой дом построен по индивидуальному проекту и выглядит так:

- фасады - облицованы бетонными декоративными элементами, имитирующими клинкерную плитку, на них - металлические корзины для кондиционеров;

- 161 квартира (23 однокомнатные и трехкомнатные квартиры, 115 двухкомнатных). Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- в вестибюле жилой части - колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- грузопассажирские лифты с визуальной и тактильной информацией;

- вход в жилой дом, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли для удобства пожилых людей и мам с колясками;

- около входа в здание - плитка с шероховатым покрытием, чтобы защитить пешеходов от скольжения в дождь и снегопад.

В благоустроенном дворе:

- детская и спортивная площадки;

- места для отдыха взрослых;

- деревья, кустарники, газоны и цветники.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах для участников программы: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/