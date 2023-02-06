Больницу имени Давыдовского в Москве украсил витраж с персонажами из жития святых

Главным украшением здания стал уникальный витраж

В столице продолжается масштабное обновление исторических зданий городских больниц. Реставрацию главного корпуса городской клинической больницы имени Давыдовского сегодня, 6 февраля, осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Затем там же он провел встречу с научными коллективами столичных медучреждений - участниками московской программы поддержки научных разработок и инноваций в сфере медицины. Во время общения состоялась презентация прототипов новых медицинских аппаратов и методик.

«Поздравляю вас с наступающим Днем российской науки, - обратился Собянин к медикам. - В Москве делается все, начиная от автомобилей и заканчивая космическими кораблями. Конечно, огромное внимание мы уделяем развитию медицинской науки».

Мэр напомнил, что столичные медицинские центры постоянно сотрудничают с ведущими университетами страны, НИИ, Российской академией наук.

«В последние годы мы решили еще одну практику создать - выделение грантов для наших медицинских коллективов, которые занимаются прикладными инновациями, для того, чтобы непосредственно внедрять их для лечения больных в наших клиниках, - добавил мэр. - Но и не только в наших. Думаю, эта практика будет развиваться и применяться во всех клиниках нашей страны, что очень важно».

Среди представленных сегодня медиками персональных разработок - новый способ фиксации имплантов, позволяющий позвоночнику выдержать любую нагрузку, проект по ранней диагностики аллергических болезней, исследования в области постковидных симптомов. Некоторых из новинок уже получили патент на методику и изобретение.

«Очень важно то, что вы делаете - даже не с точки зрения развития медицинской науки, а с точки зрения того, что эти изобретения, эти новации активно внедряются в нашу жизнь или стоят на пороге внедрения», - подчеркнул мэр.

В больнице имени Давыдовского также Собянин побывал в главном корпусе-памятнике архитектуры, в котором сейчас проводится научная реставрация. Главным украшением здания стал уникальный витраж - подарок художника, историка искусства Максим Кантора. Сюжет витража – «Святой Иероним вынимает занозу из лапы льва» - взят из сборника христианских легенд и собрания житий святых. Полностью историческое строение больницы приведут в порядок до конца этого года. Ранее здесь капитально отремонтировали лечебно-диагностический корпус №12, а также еще 11 корпусов. В 2023 году обновят пищеблок (корпус №7) и терапевтический корпус №5.

ЦИФРЫ

Программа поддержки научных разработок и инноваций в сфере медицины действует с 2022 года. Ежегодно на эти цели выделяется 1 миллиард рублей.

В 2022 году по итогам конкурсного отбора гранты получили 34 городских медучреждения. Всего было оформлено 79 соглашений на общую сумму 2,3 миллиарда рублей. Из них 46 проектов столичные клиники выполняют своими силами, а 33 проекта - в сотрудничестве с другими медицинскими и научными организациями. На каждый научный проект даётся от одного года до трех лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Реставрация исторических памятников в Москве: Около Дома Мельникова вновь появится сад, на крыше Центрального телеграфа - смотровая площадка

Старинным особнякам и ценным архитектурным памятникам в Москве возвращают исторический вид. Многие из них отреставрируют уже в ближайшие пять лет. В списке - дворянская усадьба, выставочные залы, сталинская высотка и другие известные сооружения. Рассказываем, что и где обновят.(подробнее)