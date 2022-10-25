Для жителей Южного Медведково построили детскую поликлинику

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Москвичам становится проще заботиться о своём здоровье. В каждом районе появляются новые поликлиники, как для взрослых, так и для детей. Ещё одно такое здание теперь находится на Полярной улице, владение 11 в Южном Медведково.

«Здесь завершено строительство детской поликлиники на 320 посещений в смену, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Получено разрешение на ввод в эксплуатацию».

По его словам, площадь расположенного на северо-востоке города здания в пять этажей - более 8 тысяч квадратных метров. Кабинеты самых востребованных врачей разместились на нижних этажах. Остальные и администрация - на верхних этажах. Специалистов распределили по кабинетам так, чтобы в коридорах меньше собирались очереди. К тому же благодаря этому посетителям комфортнее ждать приема. Для детей на тех этажах, куда они будут приходить к врачам, сделали удобные зоны с игровыми мини-комплексами. Входы в здание обустроили не только для обычных пациентов, но и для тех, кто приходит с симптомами инфекции. Потенциально заразных больных проводят через приемно-смотровой бокс. Им также будет легко пользоваться детям с ограниченными возможностями здоровья, передвигающимся на колясках.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, объекты здравоохранения возводятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы или в тех, где поликлиники пришли в негодность из-за продолжительного срока службы и не подлежат реконструкции», - добавил руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов.