Южный участок Московского скоростного диаметра: Эстакада через Волгоградский проспект готова на 66 процентов

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Московской скоростной диаметр (МСД) продолжает продвигаться на юг города. На основном маршруте через Волгоградский проспект перекинут эстакаду. Она готова уже на 66 процентов. Об этом сообщил журналистам сегодня, 25 октября, руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Сооружение считается одним из протяженных на Московском скоростном диаметре, - ответил глава ведомства. - Его длина - 1,5 километра».

По его словам, эстакаду прокладывают сразу с трех точек. Для этого используют метод надвижки. Причем все делается без приостановки движения на основной трассе Волгоградского проспекта, линии МЦД-2, открытом участке Таганско-Краснопресненской линии метро, а также на улицах Люблинская и Шоссейная.

«Общая готовность участка от улицы Грайвороновская до Шоссейной составляет 49 процентов, - уточнил Рафик Загрутдинов. - Строительство планируется завершить в четвертом квартале 2023 года. На это же время намечен и запуск движения».

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

КОНКРЕТНО

На южном участке МСД построят 10,4 километра дорог, в том числе пять эстакад.

Сейчас на эстакаде основного хода МСД через Волгоградский проспект специалисты заняты устройством металлического пролетного строения. Параллельно возводят пролетные строения и плиты проезжей части на эстакадах, а также строят опоры эстакады на пересечении с Волгоградским проспектом.

Открытие этого участка:

- ускорит поездки по городу для жителей районов Печатники и Текстильщики;

- разгрузит развязку ТТК с Волгоградским проспектом и улицу Люблинская;

- обеспечит комфортный доступ к жилым домам, а также социальным, культурным и бытовым учреждениям.