Полиция остановила в метро Москвы младшеклассника, который сбежал от родителей

Сотрудники транспортной полиции связались с его семьей, попросили забрать мальчика. Все закончилось благополучно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На второклассника одной из столичных школ 23 октября наткнулся наряд полиции на станции «Китай-город». Было раннее утро воскресенья, в подземке не многолюдно. А тут бредет ребенок и растерянно озирается по сторонам. Поэтому силовики решили подойти. Строго говоря, формального повода у них не было — на самостоятельные поездки в московском метро нет возрастных ограничений. Но чутье сотрудников подсказало, что надо бы переговорить с ребенком.

Восьмилетний школьник сказал, что направляется к бабушке. Но в разговоре никак не хотел сознаваться, кто его родители и где он живет. Потом все же сдал явки-пароли. Ранее СМИ писали, что паренек потратил приличную сумму в школьном буфете из-за чего получил нагоняй от родителей. Однако источник KP.RU в правоохранительных органах опроверг эту версию:

— Возможно, конфликт у ребенка с родителями и был, раз он решил уйти из дома и не поставил старших об этом в известность. Но версию про буфет узнали из СМИ. Сотрудники транспортной полиции связались с его семьей, попросили забрать мальчика. Все закончилось благополучно.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как школьник несколько часов притворялся работником московского метро. Старшеклассник обхитрил дежурную станции, представившись стажером. Когда правда вскрылась, он покаялся: страшно любит подземку и хотел бы тут работать, пока вырастет. А пока решился на обман ради мечты.