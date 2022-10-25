Автограф Пушкина и малахитовые шкатулки: москвичи вкладывают миллионы не в квартиры, а в антиквариат

Коллекционеры продолжают охотиться за ценными предметами, несмотря на непростую ситуацию в мире. Фото: Алиса ТИТКО

Коллекционеры продолжают охотиться за ценными предметами, несмотря на непростую ситуацию в мире. Специалисты готовы выполнить почти любой каприз – были бы деньги. А вкладывать деньги в антиквариат как раз, по мнению коллекционеров, надежнее, чем в банки и квартиры. Корреспондент kp.ru посмотрела, как работают столичные антикварные магазины и какой спрос на товары.

Более двадцати лет на рынке антикварный магазин «Мир Арт» на Ленинградском проспекте. Фото: Алиса ТИТКО

«Вывезти из Европы сложно»

Более двадцати лет на рынке антикварный магазин «Мир Арт» на Ленинградском проспекте. Собственник принимает участие в мировых аукционах, привозит предметы искусства со всего мира: страны Европы, Китай, Америка, Япония, Африка.

- Сейчас немного сложнее с аукционами из-за нынешней ситуации. Они проводятся, но забрать лоты сложно, точнее – дорого транспортировать. У нас в Бельгии несколько картин сейчас, пока не можем забрать, - рассказала администратор магазина.

- А люди вообще не перестали покупать антиквариат?

- Немного продажи снизились. Был момент, когда рынок в феврале застыл, но тогда вообще никто ничего не покупал: ни телевизоры, ни квартиры, ни машины. Но рынок быстро оживился. Люди не потеряли чувство вкуса, продолжают приходить смотреть на прекрасное и покупают какие-то предметы домой.

Собственник принимает участие в мировых аукционах, привозит предметы искусства со всего мира: страны Европы, Китай, Америка, Япония, Африка. Фото: Алиса ТИТКО

Особенным спросом стали пользоваться картины российских художников, причем не только известных, но и современников. Женщинам хочется порадовать себя и близких красивыми интерьерными вещицами – покупают фарфоровые вазы, бронзовые и деревянные статуэтки. Началась охота на малахитовые шкатулки, столики, рамки для картин.

- Вещи из малахита, конечно, недешевые: шкатулки от 1,5 млн рублей, столик от 2 млн рублей. Но коллекционеры понимают, что цена на них растет с каждым днем, - говорит администратор магазина «Мир Арт».

«Автографы и книги русских классиков»

В Москве не пропал интерес к антикварным книгам. Востребованы старые издания Толстого, Достоевского, Лермонтова, Гоголя, а также книги по истории и коронационные альбомы. Кризиса на рынке антиквариата и редких книг, по словам букинистов, нет.

- Когда у человека есть все необходимое (телевизор, машина) и еще остаются деньги, то люди начинают присматриваться к антиквариату и редким книгам. Кто-то просто жить не может без книг, как другие, например, без пива. Поэтому никакого кризиса на нашем рынке нет, - рассказывает kp.ru генеральный директор компании «Букинист» Юрий Лучников.

- Книги – это сейчас инвестиции?

- Безусловно. Коллекционеры точно вложат несколько миллионов в книги, чем в покупку автомобилей или квартир. Точно не будут хранить деньги в банках, где мало ли что может произойти. А вот книги вряд ли можно назвать легкой добычей для воров – в них нужно разбираться, уметь перепродать, в общем, целая история. Сами же книги даже просто на полке дома только растут в цене.

Специалисты готовы выполнить почти любой каприз – были бы деньги. А вкладывать деньги в антиквариат как раз, по мнению коллекционеров, надежнее, чем в банки и квартиры. Фото: Алиса ТИТКО

Первое издание поэмы Пушкина «Руслан и Людмила» 1820 года выпуска было продано на торгах за 3,3 млн рублей. По словам Юрия Лучникова, прижизненные издания Пушкина сейчас редкость, поэтому коллекционеры будут готовы отдать до 5 млн рублей за такие книги.

- А интерес за рубежом к российским книгам и предметам искусства пропал?

- Не думаю. Участвовать в международных аукционам не запрещено, но перевезти из одной страны в другую – это сейчас проблема.

В последнее время наблюдается охота на автографы русских классиков – цены на Пушкина стартуют от 300 тысяч долларов, а вот поэтов Серебряного века обесцениваются – можно найти и за 100 долларов. Букинисты говорят, что популярность к поэтам и писателям той эпохи была только в Советском Союзе, а нынешняя молодежь ими не сильно заинтересовалась.

Обилие антиквариата по-прежнему на Арбате. Там сохранилось около семи-десяти магазинов, которые пережили пандемию, отсутствие иностранных туристов. Фото: Алиса ТИТКО

Лучше всего продаются украшения и иконы

Обилие антиквариата по-прежнему на Арбате. Там сохранилось около семи-десяти магазинов, которые пережили пандемию, отсутствие иностранных туристов.

- И сейчас нормально покупают. Люди делают подарки. Это так кажется, что все разъехались. Посмотрите вокруг: все кафе переполнены, сколько людей в центре, а на Патриках что творится. Так что закрываться нам пока рановато. Есть только одна проблема - мы не можем сейчас обновить ассортимент, - рассказывает Денис, продавец магазина "Антикваръ".

- Как-то через Турцию везут же товары...

- Привезти можно, а сколько это будет стоить. Если фарфоровые статуэтки еще по 60 тысяч рублей берут, а вот по 100 тысяч уже реже. Но торговать пока есть чем. У нас много хороших товаров из Германии, Франции, СССР.

Пополнить свои коллекции продавцы смогли в марте и апреле, когда москвичи, принявшие решение уехать из России, принесли вазы, картины, подносы и сервизы. Фото: Алиса ТИТКО

Пополнить свои коллекции продавцы смогли в марте и апреле, когда москвичи, принявшие решение уехать из России, принесли вазы, картины, подносы и сервизы.

- Присылали фотографии реально редких экземпляров. Продать им нужно было срочно, так как уезжали сразу - кто через неделю, кто через месяц. Оставлять тут ценности боялись, но и на вывоз в Европу нужно оформлять специальные разрешения, а это все время, - рассказывает Дмитрий, продавец магазина "Антиквариат".

- Что приносили?

- Немецкие кофейные сервизы от 50 тысяч рублей, позолоченные подстаканники от 300 тысяч за штуку, французские журнальные столики 1890 года, конфетницы XX века.

По опыту продавцов, в Москве лучше всего продаются антикварные украшения и иконы. Фото: Алиса ТИТКО

По опыту продавцов, в Москве лучше всего продаются антикварные украшения и иконы.

- Москвичи не жалеют денег на картины, иконы, ювелирные изделия, предметы Фаберже. Охотно покупают фарфоровые сервизы и статуэтки причем не только иностранные, но и созданные в СССР, — рассказал Дмитрий, продавец магазина "Антиквариат".