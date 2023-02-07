Владимир Путин дал высокую оценку работе Сергея Собянина по реализации проектов развития Москвы

Во время встречи с Владимиром Путиным Сергей Собянин рассказал президенту о предстоящем запуске Большой кольцевой линии Московского метро. Фото: kremlin.ru.

Владимир Путин высоко оценил работу Сергея Собянина по реализации проектов развития Москвы. Глава государства поблагодарил мэра за активную работу на благо города, отметив, что за последние годы жизнь в столичном мегаполисе стала намного комфортнее.

«Помню, как еще несколько лет назад, не так давно, большие сомнения были по поводу того, сможет ли Москва обеспечить нормальное движение, нормальный трафик внутри города, внутри городских площадей. Да, конечно, при таком огромном количестве населения и при такой плотности это непростая задача, но в целом в Москве это удается лучше, чем во многих других мегаполисах мира», - отметил Владимир Путин в ходе встречи с Сергеем Собяниным.

Президент России выразил надежду, что мэр и его команда продолжат активное развитие Москвы. Владимир Путин отметил, что в столице также успешно реализуются программы по совершенствованию здравоохранения, образования, создается комфортная городская среда.

«Так что и вас, и всю вашу команду хочу за это поблагодарить. Надеюсь, что в таком темпе и с таким качеством работа будет продолжена и в ближайшее время», - подчеркнул глава государства.

Во время встречи с президентом 7 февраля Сергей Собянин рассказал о предстоящем запуске Большой кольцевой линии Московского метро. По словам мэра, строительство БКЛ полностью завершено, и движение поездов по новым отрезкам может стартовать в ближайшие дни. Сергей Собянин пригласил Владимира Путина принять участие в запуске самой большой кольцевой линии метрополитена в мире.

«Сейчас мы закончили ее полностью. И в ближайшие дни, если вы сочтете возможным, с вашим участием хотим открыть Большую кольцевую линию уже в целом по всему кругу»,- сообщил глава города.

Мэр отметил, что открытие Большой кольцевой линии станет «очень серьезным подспорьем» для всего метро и наземного транспорта. Большое кольцо не только разгрузит самые загруженные станции метрополитена, но и освободит от лишнего транспорта дороги Москвы, что заметно улучшит экологию города. Протяженность Большой кольцевой линии составляет 70 километров, на ней будет действовать 31 станция.

Сергей Собянин также рассказал президенту о проектах создания промышленного комплекса по выпуску беспилотных летательных аппаратов.

«В Руднево на промкомплексе мы развернули большую площадку, сегодня уже там 120 тысяч квадратных метров промышленных площадей, в ближайшие годы будет в три раза больше. И ядром этого промкомплекса будут как раз беспилотные летательные аппараты, которые мы не так давно смотрели в МГУ, на ИНТЦ "Воробьевы горы"», - рассказал мэр Москвы.