Путин отметил достижения команды Собянина в реализации проектов развития Москвы

Владимир Путин высоко оценил работу Сергея Собянина и его команды по реализации проектов развития Москвы. Фото: kremlin.ru.

В Москве успешно развиваются здравоохранение, образование, создается комфортная городская среда, решаются транспортные проблемы, отметил президент России Владимир Путин. Глава государства во вторник, 7 февраля, встретился с мэром города Сергеем Собяниным. Российский лидер высоко оценил работу главы столичного правительства и его команды по реализации проектов развития Москвы. Президент поблагодарил мэра и выразил надежду на то, что Сергей Собянин и его коллеги продолжат активно разрабатывать и внедрять новые городские проекты.

«Вас, и всю вашу команду хочу за это поблагодарить. Надеюсь, что в таком темпе и с таким качеством работа будет продолжена и в ближайшее время», - отметил Владимир Путин.

В ходе встречи Сергей Собянин рассказал президенту об экономических итогах 2022 года и о главных задачах, которые мэрия собирается решать в 2023-м. По словам главы города, Москва вышла на третье место среди мировых мегаполисов по валовому продукту с учетом паритета покупательной способности.

«Мы нарастили в два раза объем инвестиций за пять лет, на 40% увеличился объем обрабатывающей промышленности даже без учета Московского НПЗ, а с учетом ввода новых мощностей Московского НПЗ объем обрабатывающих отраслей увеличится в два раза в Москве», - отметил Сергей Собянин.

Самый масштабный транспортный проект последних лет – строительство Большой кольцевой линии Московского метро - успешно завершен. Запустить движение по новым отрезкам кольца можно будет уже в ближайшие дни. Сергей Собянин пригласил Владимира Путина принять участие в торжественной церемонии запуска БКЛ.

«Сейчас мы закончили ее полностью. И в ближайшие дни, если вы сочтете возможным, с вашим участием хотим открыть Большую кольцевую линию уже в целом по всему кругу»,- сообщил мэр.

Глава города отметил, что открытие Большой кольцевой линии станет «очень серьезным подспорьем» для всего метро и наземного транспорта. Она поможет разгрузить самые многолюдные станции столичной подземки и уменьшить количество автомобилей на дорогах Москвы. БКЛ станет самой длинной подземной кольцевой линией в мире и обгонит нынешнего чемпиона – метро Пекина. Ее длина составляет 70 километров, на ней будет работать 31 станция.

В 2023 году в столице завершат еще несколько важных транспортных проектов: будут запущены МЦД-3 и МЦД-4, продолжится строительство скоростных магистралей.

«В этом году достроим вторую очередь и достроим Южную хорду, тоже большой проект, 40 километров, соединим Московский скоростной диаметр с направлением на Казань, которое сейчас строят федеральные коллеги, дальше уже федеральная дорога идет, соединяем ее. Таким образом, от Казани на Питер будет идти дорога, и здесь еще скоростная магистраль. У нас, получается, по сути дела, четвертое транспортное кольцо из хордовых сообщений», - пояснил Сергей Собянин.

Мэр столицы рассказал о новых технологических комплексах, в которых развиваются самые современные производства. Один из таких проектов – выпуск беспилотников.

«В Руднево на промкомплексе мы развернули большую площадку, сегодня там уже 120 тысяч квадратных метров промышленных площадей, в ближайшие годы будет в три раза больше. Ядром этого промкомплекса будут беспилотные летательные аппараты», - сообщил Сергей Собянин.

Высокотехнологичная площадка также создается в Зеленограде – там запускается фармацевтический кластер. Кроме того, в столице появится кластер электромобилей на базе Московского инновационного кластера (МИК). В его состав уже входит около 40 научно-исследовательских, производственных и других организаций, например завод «Москвич», Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и особая экономическая зона «Технополис Москва».