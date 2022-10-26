ОРТЕКА признана лучшей сетью магазинов товаров для здоровья

Церемония награждения премии «Качество обслуживания и права потребителей». Фото предоставлено пресс-службой ОРТЕКИ.

Среди участников — СДЭК, СберМаркетинг, LG Electronics, Пятерочка, ОАО «РЖД» и другие крупнейшие представители разных сфер бизнеса. Первая профессиональная сеть ортопедических салонов ОРТЕКА победила сразу в двух номинациях.

В состав жюри премии входят эксперты ведущих общественных организаций в области ретейла, таких как Союз потребителей России и СНГ, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). По итогам голосования ОРТЕКА стала лучшей сетью магазинов товаров для здоровья в категории «Розничная торговля». Жюри конкурса высоко оценило уникальный формат оказания ортопедической помощи, который ОРТЕКА непрерывно совершенствует.

В салонах сети можно записаться на прием к травматологу-ортопеду. Врач проводит полноценный осмотр, по результатам обследования пациент получает комплексное назначение. Если пациенту, например из-за имеющейся травмы, сложно добраться до салона, в ОРТЕКЕ можно воспользоваться выездным сервисом (выезд врача на дом).

«Благодарим жюри премии за столь высокую оценку клиентского сервиса ОРТЕКИ. Мы стремимся к тому, чтобы каждый человек в любом регионе нашей страны мог приобрести качественные ортопедические изделия для улучшения качества жизни и профилактики своего здоровья. Эффективность лечения любого заболевания опорно-двигательной системы определяют квалифицированный осмотр пациента и правильный подбор изделия по размеру и другим параметрам. Поэтому в салонах нашей сети работают врачи, которые всегда готовы предложить своевременную медицинскую помощь», - комментирует Тамара Егорова, исполнительный директор компании НИКАМЕД (управляет Первой профессиональной сетью ортопедических салонов ОРТЕКА).

Признание получила и продукция ОРТЕКИ. Ортопедические подушки TRELAX Respecta были отмечены наградой в специальной номинации «Выбор потребителей». Компания «Ромир» провела серию тестов, используя качественный метод исследования. На протяжении недели участники фокус-групп спали на подушках TRELAX, чтобы определить, насколько изделия удобны в повседневном использовании. По окончании тестирования были заполнены опросники и подведены результаты. Подушки получили исключительно положительные отзывы. Все члены фокусных групп отметили, что изделия TRELAX смогли сделать их сон по-настоящему комфортным и качественным.

Посетители ортопедических салонов особенно требовательны к качеству сервиса, ведь речь идет непосредственно о здоровье. ОРТЕКА непрерывно развивается, вводит новые услуги и обучает продавцов-консультантов, чтобы соответствовать запросам клиентов. Квалифицированный уровень ортопедической помощи в салонах сети уже не раз был отмечен экспертами и обычными потребителями, в том числе в рамках профильных премий.

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