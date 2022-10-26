Третьяковка открыла "Книжную гостиную" с коворкингом и Wi-Fi

Фото: Алиса ТИТКО

Третьяковка давно вышла за музейные рамки, развивая свои публичные пространства. Недавно был открыт для посещения созданный в духе ландшафтной архитектуры русской усадьбы XIX века дворик-парк при Музее Павла и Сергея Третьяковых в Голутвинском переулке. На этот раз Новая Третьяковка открыла "Книжную гостиную".

- Для музея это новый шаг на пути к еще большей открытости и вниманию к потребностям современного посетителя, - сказали в Новой Третьяковке.

Гостиную разместили в западном крыле Новой Третьяковки (Крымский Вал, 10). Это дополнительный музейный сервис - для отдыха, для коворкинга. Москвичи и гости города также получат доступ к издательской программе Третьяковской галереи, подборке литературы по искусству и смежным областям знаний.

Фото: Алиса ТИТКО

- Третьяковская галерея имеет очень серьезную библиотеку, но она была в ограниченном доступе. Книги по истории архитектуры, дизайна, кино - это важнейшие издания. Мы понимаем, что музей сегодня - это не только выставочное, но и общественное пространство, куда люди могут прийти и комфортно провести время, прочитать книгу, встретиться с друзьями, зайти на выставку, потом по книгам изучить дополнительно информацию. Поэтому нам захотелось создать такую "Книжную гостиную", - сказала Зельфира Трегулова, гендиректор Государственной Третьяковской галереи.

Гостиная с мягкими креслами и журнальными столиками располагает к длительному чтению. Гостям презентовали до 2000 наименований книг, преимущественно – издания Третьяковской галереи и партнеров.

- Мы собрали каталоги и альбомы по разным жанрам: живопись, кино, балет. Есть детская литература и научно-популярные книги. Представленный здесь корпус книг поможет гостям познакомиться с русским искусством, - отметила Татьяна Гафар, заместитель гендиректора по развитию нового музейного пространства Государственной Третьяковской галереи.

Фото: Алиса ТИТКО

На книжных полках можно увидеть "Конструктивный мир. Мечты о пространстве" Александра Родченко, "Черный квадрат" Казимира Малевича, "Точка и линия на плоскости" Василия Кандинского, "Русская живопись 17 века" Валерия Брюсова. А также коллекцию книг Зельфиры Трегуловой, в том числе о выставке "Русский путь", которая проходила в Ватикане - все они размещены на полке "Личное мнение". Фонд библиотеки будет дополняться с учетом потребностей гостей.

- "Книжная гостиная" - это серьезная репетиция того, что мы будем делать в наших филиалах, которые откроются в 2023-2025 годах в Самаре, Калининграде и Владивостоке. В каждом мы начинаем формировать книжные фонды этих библиотек. К тому же мы готовимся к реконструкции здания Третьяковской галереи на Крымском Валу, мы запланировали, что 1000 квадратных метров будет отведена для общественной библиотеки, - сказала Зельфира Трегулова.

"Книжную гостиную" можно посетить во время работы галереи (понедельник - выходной, вторник, среда, воскресенье - с 10.00 до 18.00, четверг, пятница, суббота - с 10.00 до 21.00), без покупки билетов на выставки. Все желающие могут с удобством провести время: почитать книги из фонда, выпить чашку кофе, пообщаться с друзьями, поработать в творческой атмосфере с ноутбуком. Есть доступ к Wi-Fi.