Синоптики предупредили москвичей: В выходные погоду в Москве испортят дожди и сильный ветер

Через Московскую область пройдёт атмосферный фронт Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце недели погода в Москве изменится - об этом предупреждают синоптики Московского метеобюро и центра «Фобос».

Сухая и солнечная золотая осень заканчивается. В центр России идут ненастные циклоны сразу с двух сторон - один с северо-запада, из Скандинавии, другой с юга, Балкан. В результате в Москве и области будет тепло, но сыро и очень ветрено.

В пятницу, 28 октября, днём +10 градусов, небольшой дождь.

В субботу, 29 октября, столицу и область ждёт очень тёплая ночь, +4…+9 градусов. Не то что в начале недели, когда воздух в Подмосковье остывал до -7 градусов! Днём потеплеет до +12. Такая температура на 6 - 7 градусов выше климатической нормы, обычно такая погода бывает в двадцатых числах сентября.

Ночью дожди пройдут в некоторых районах, а днём в субботу зарядят уже по всей столице и области. Видимость на автотрассах может ухудшиться до 2 км.

Пик ненастья придётся на воскресенью ночь, 30 октября. Через Московскую область пройдёт атмосферный фронт, за несколько часов выпадет 6 - 7 мм осадков. Не тропический ливень, конечно, но довольно неприятный осенний дождь. Он будет идти и в первую половину дня воскресения. Лишь к вечеру в облаках появятся просветы.

Ночная и дневная температура в воскресенье будет практически одинаковой. Ночью +8…+10, днём до +11 градусов. Ветер будет свистеть со скоростью до 18 м/сек. По метеорологической классификации такой ветер считается сильным. Но ещё не штормовым.